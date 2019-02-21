Рейтинг найкращих міст Європи для бюджетного туриста: Київ – перший

Німецьке видання InStyle опублікував рейтинг 10 міст Європи, де можна відмінно відпочити не на всі гроші світу. Список сформувала місцева туристична компанія Travelcircus, а перше місце в ньому посіла українська столиця – Київ.

Автори наголосили на тому, що поїздка на двох на вікенд обійдеться не більше, ніж у 250 євро. Крім того, можна знайти капучіно та пиво не дорожче одного євро, а золоті куполи церков роблять місто просто казковим.

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До трійки найбюджетніших європейських міст також потрапили Краків і Варшава, де рекомендують обов'язково відвідати Старе місто.

Рейтинг найбюджетніших європейських міст:

1. Київ, Україна

2. Краків, Польща

3. Варшава, Польща

4. Белград, Сербія

5. Будапешт, Угорщина

6. Рига, Латвія

7. Дрезден, Німеччина

8. Берлін, Німеччина

9. Братислава, Словаччина

10. Гамбург, Німеччина

А в яких з цих міст були ви? Пишіть свої відповіді у коментарях!

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