Названо найзручніше місце в літаку

Журналіст-мандрівник розповів, які місця у літаку найкраще підходять для комфортного перельоту. Його поради опублікувало видання Escape.

За словами Джона Бурфітта, потрібно завжди займати місця в останніх рядах лайнера. До такого висновку мандрівник прийшов після того, як на рейсі Сідней – Лос-Анджелес йому постійно докучала пасажирка ззаду. Він розповів, що дівчина штовхали спинку його крісла впродовж усього польоту, а коли Бурфітт попросив її перестати, пасажирка заявила, що не може цього обіцяти.

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Сідайте завжди на останній ряд

Пізніше я йшов по проходу в туалет і зауважив, що люди, які сидять на задніх рядах, виглядали свіжими і бадьорими, адже їх ніхто не штовхав ззаду. Тоді я вирішив, що з цього моменту буду сидіти тільки на останніх рядах, – поділився Бурфітт.

Він також розвіяв поширений міф про те, що спинки крісел на останніх рядах не відкидаються, пояснивши, що в більшості авіакомпаній, якими він літав, це не так.

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