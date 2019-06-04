ТОП-10 унікальних озер і водойм України для бюджетного відпочинку

Озера і водойми – чудові варіанти для відпочинку в Україні! Проведіть свою відпустку максимально круто і при цьому – бюджетно. Розповідаємо про унікальні українські водойми, куди варто поїхати сім'єю або з друзями.

Літо без відпочинку на природі – не літо. Якщо вам набридли стандартні відпустки на морі чи в горах, пропонуємо відвідати озера та інші водойми України, які точно не залишать вас байдужими. У цих куточках ви зможете насолодитись неймовірними краєвидами, вдосталь відпочити і, звісно, поплавати.

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1. Голубі озера

Де: поблизу села Олешня Ріпкинського району Чернігівської області

Голубі озера

Здебільшого, тут відпочивають місцеві, але якщо вам цікаво, то і ви можете відвідати цю місцевість. Особливість цих озер у тім, що вони утворились на місцях кар'єрів, з яких видобували кварцовий пісок. Саме через це вода у озерах має блакитне забарвлення.

Також ці водойми характерні тим, що у них надзвичайно чиста вода, вона ніколи не застоюється та підживлюється підземними джерелами. Якщо ви подорожуєте з дітьми – це гарний варіант для відпочинку.

2. Бакота

Де: поблизу села Грушка Кам'янець-Подільського району Хмельницької області

Бакота

Бакота – це колишнє селище Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, але на карті його вже давно нема. Воно перестало існувати у 1981 році, коли під час будівництва Новодністровської ГЕС населення виселили, а сам населений пункт був затоплений водою. Зараз там розташована велика затока, куди можна приїхати з наметом та відпочити. Неймовірна краса та затишок "української Атлантиди" вас зачарує з першого погляду.

Перебуваючи там, ви також можете відвідати Бакотський Михайлівський печерський монастир – найдавнішу пам'ятку культових підземних споруд і поширення православ'я на Поділлі.

3. Синевир

Де: Міжгірський район Закарпатської області; гірський масив Внутрішні Ґорґани

Синевир

Озеро "Синевир" – візитна картка українських Карпатах. Згідно з легендою, мальовниче озеро утворилося від потоку сліз графської доньки Синь на місці, де її коханого, простого верховинського пастуха Вира, за наказом графа було вбито кам'яною брилою за його жебрацьке походження. При вході на територію озера ви можете побачити скульптуру у висоту 13 мтрів, що присвячена цим персонажам з легенди, а саме "Синь і Вир".

Максимальна глибина озера – 24 метри, і вода в ньому не прогрівається навіть влітку, тож якщо зануритись глибше – то опіки від крижаної води забезпечені. Саме через це в озері заборонено купатись. Територія водойми оточена сосновим лісом, тож повітря там надзвичайно чисте. Але будьте обережні: це заповідна зона, у якій заборонена риболовля та полювання на тварин, тож у тих лісах водяться дикі тварини.

4. Дністровський каньйон

Дністровський каньйон

Одне із семи чудес України. Цей каньйон цікавий тим, що розташований на межі чотирьох областей: Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької. Влітку там тепліше, ніж на території решти Покуття та Поділля, адже він розкинувся у долинах. Краса тутешньої флори та фауни вражаає своїми водоспадами, скелями, сосновими лісами та іншим. Також туристам пропонують сплави на плотах та катамаранах. А останнім часом з'явилась нова можливість – побачити каньйон з палуби корабля "Юрій", що ходить навіть мілководдям.

5. Джарилгач

Джарилгач

Цей острів називають українськими Мальдівами, адже пісочні пляжі і чиста вода голубого кольору не залишить байдужим нікого. Він розташований у Каркінітській затоці Чорного моря. Уся територія острова належить до Національного природного парку "Джарилгацький". Це своєрідна візитна картка Херсонщини. На території водиться багато тварин, що належать до Червоної книги України.

Щодо рослинності – то дерев ви там не побачите, адже це степова зона, на якій панують лише кущові рослини. Тож якщо ви будете відпочивати десь у Херсоні, пропонуємо відвідати цю місцевість та насолодитись красою природи. Та будьте обережні, адже там водяться дикі звірі.

6. Буцький каньйон

Де: каньйон біля смт Буки Маньківського району Черкаської області; на річці Гірський Тікич.

Буцький каньйон

Місцина, що розташований на річці Гірський Тікич поблизу смт Буки на Черкащині. Також його ще називають маленькою Швейцарією. На вигляд це скелястий берег з виступами сірого граніту, що сягає близько 30-ти метрів. Цей каньйон сподобається людині, яка любить активний відпочинок, адже він чудово підходить для скелелазіння та сплавів на байдарках. Також неподалік є водоспад Вир, який можна відвідати по дорозі туди.

7. Шелехівське озеро

Де: на північ від села Межиріч у Лебединському районі Сумської області

Шелехівське озеро

Ця водойма така ж давня, як і Байкал в Росії та озеро Вікторія в Африці. Науковці стверджують, що Шелехівське озеро виникло ще за часів льодовикового періоду. Вода у ньому дуже чиста та прозора. З висоти пташиного польоту озеро схоже на розігнуту підкову.

На жаль, сюди приїжджає мало туристів через складну дорогу, але краса тутешньої природи не розчарує тих, хто таки дістався пункту призначення.

8. Озеро Сиваш

Озеро Сиваш

Це озеро також ще називають "Рожеве озеро", адже вода в ньому рожевого кольору. Також воно найсолоніше в Україні. Це затока Азовського моря, що наповнюється через одну маленьку протоку, яка часто пересихає влітку. Багато людей, що відвідали озеро стверджують, що вода має лікувальні властивості, адже вона збагачена різноманітними мінералами, азотистими речовинами, кислотами, солями та іншим. Корисна така вода для людей в яких проблеми з суглобами, а також допомагає при псоріазі.

У воді Сиваша є багато фолікулоноподібних речовин, що впливають на лікування захворювань жіночої статевої системи, а саме – безпліддя. Тож якщо вам захотілось чогось неординарного – сміливо вирушайте у Херсонську області до Рожевого озера.

Це цікаво: Це цілюще рожеве озеро на Херсонщині не має аналогів у світі

9. Біле озеро

Де: Володимирецький район Рівненської області, у басейні річки Стир

Біле озеро

Вода в цьому – озері особлива. Вона містить фосфор, сірководень та велику кількість гліцерину. Ця водойма зі всіх озер має найбільший рівень цієї речовини, тому вода на дотик дуже шовковиста. Саме через підвищений, а точніше найвищий рівень гліцерину у цьому озері, вода в ньому має цілющі властивості.

За часів Польського правління до Білого озера було прокладено вузькоколійку, через яку воду з озера вивозили цистернами у Варшаву для лікування пані Пілсудської – дружини глави польської держави. Та і наші воїни УПА розповідали про те, що ця вода заживляла рани та допомагала вилікувати навіть підстрілених коней. Збирайте речі та вирушайте до с. Рудка, де вам підкажуть, як дістатися до цілющого озера.

10. Шацькі озера

Де: Шацький район Волинської області, у межиріччі Прип'яті й Західного Бугу

Шацькі озера

Це комплекс, що складається з понад 30-ти озер. Найбільші з них – Світязь, Пулемецьке озеро, Луки, Люцимир, Остров'янське озеро, Кримне та Пісочне. При цьому для цих озер є велика загроза з боку Білорусі, адже за 30 км від них розташоване Білоруське крейдяне родовище. Саме через нього Шацькі озера можуть зневоднитись, адже видобуток піску і крейди створює великий резервуар, куди може перейти вода з комплексу.

Вода в цих озерах досить чиста, адже поряд немає великих джерел забруднення, а через те, що він має звання національного природного парку, він охороняється. Щоправда, при в'їзді в Шацьк стоїть блокпост, який збирає гроші на охорону заповідної зони.

Гарних вам мандрів Україною! Бережіть себе та пам'ятайте про правила безпеки у воді!

Олена Боянівська для Радіо МАКСИМУМ

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