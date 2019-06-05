Куди поїхати на море в Україні: бюджетні варіанти відпочинку

Найкращі місця для канікул на морі

Літо – найкращий час для відпочинку на морі. Для того, щоб влаштувати морські канікули, не потрібно далеко їхати та багато платити. Ми зібрали для вас найкращі місця для подорожей на море в Україні. Пакуйте валізи!

Не знаєте, куди подітися влітку від жахливої спеки? Тікайте на відпочинок на море! Під час морських мандрів можна не тільки плавати й валятися на березі, ви можете побачити незрівнянну природу та скуштувати смачну кухню.

І ще: ТОП-10 місць Західної України, куди варто поїхати на відпочинок

Одеса

Розташування: Одеська область

Одеса популярна серед жителів України та ближнього закордоння. Багата історія, м'який клімат, тепле море і завжди гарний настрій надають особливого шарму місту, яке потопає у зелені.

Переваги:

Можна поєднати відпочинок біля моря і розваги.

Можна піти в Оперний театр, замовити екскурсію містом.

Викупатися в море і пройтися по "Трасі здоров'я".

Великий вибір житла: готелі, санаторії, бази відпочинку, квартири, хостели.

Зручно приїжджати відпочити на вихідні.

Розваги: прогулянки по "Трасі здоров'я", тінистими алеями дендропарку, атракціони в парку Шевченка, катання на катерах, екскурсії по місту та катакомбах, відвідування театрів та музеїв.

Для дітей: зоопарк, дельфінарій Немо, аквапарк, музей цікавої науки тощо. Ще працюють Ігропарк, квест і лазер клуби, дитячі кафе.

Для дорослих: нічні клуби, дискотеки Аркадії, дегустаційні зали та винні погреби, ресторани та кав'ярні, спортивні майданчики біля моря і фітнес-клуби.

Одеський порт

Затока

Розташування: Одеська область

Переваги:

Довгі, широкі піщані пляжі.

Багато баз відпочинку в Затоці розташовані на березі моря, є готелі з басейном.

Зручна транспортна розв'язка.

Великий вибір житла в Затоці різного за рівнем цін і сервісу.

Розвинута інфраструктура.

Розваги: купання в морі, морська рибалка, водні та наземні атракціони, польоти на дельтапланах тощо.

Екскурсії в Одесу, фортецю в Білгород-Дністровському, дегустаційний зал в Шабо, Вилкове тощо.

Фестивалі та концерти: Z Games, Anotherland, Avatar Yoga Festival. Недалеко від Затоки, в Білгород-Дністровському проходять лицарські турніри. В Чорноморську проходить щорічний фестиваль "Джаз Коктебель".

пляж

Кароліно-Бугаз

Розташування: Одеська область

Переваги:

Широкі пляжі з піском золотистого кольору.

У Кароліно-Бугазі розвинений приватний сектор (котеджі, невеликі міні-готелі).

У Кароліно-Бугаз зручно добиратися з Затоки або Одеси.

Місце тихе, влітку менше людей, ніж в Затоці.

Можна зняти окремий котедж на велику компанію або кілька сімей.

Розваги:

Поруч туристичні центри: Білгород-Дністровський, Одеса, Шабо.

Екскурсії: поїздки в Одесу, Білгород-Дністровську фортецю, Вилкове, винні підвали Шабо, катакомби в Нерубайському, Кулевчанське диво, на Дунай тощо.

Поруч Затока, де є: дискотеки, нічні клуби, ресторани, ринок, супермаркети, бари.

відпочинок на морі

Коблево

Розташування: Миколаївська область

Переваги:

Деякі бази відпочинку в Коблево розташовані в сосновому лісі.

Багато готелів в Коблево мають вихід на пляж.

Добре розвинена курортна інфраструктура.

Великий вибір житла в Коблево.

Недоліки:

Відсутність приватного сектора.​

Розваги:

Екскурсії: в Миколаївський зоопарк, Ольвію, на острів Березань, в Одесу, в дегустаційний зал винзаводу в Коблево.

Влітку в Коблево проводяться фестивалі, дають концерти популярних виконавців.

Для дітей: традиційні морські розваги, купання в морі, два аквапарки тощо.

Для дорослих: багато кафе, барів, пивниць, ресторанів, нічних клубів.

пляж Коблево

Морське

Розташування: Миколаївська область

Переваги:

Можливість поєднання відпочинку біля моря та екскурсій.

Курортна зона винесена за межі населеного пункту.

Всі бази розташовані на одній вулиці вздовж узбережжя.

Великий вибір житла, демократичні ціни на житло.

Розвинена курортна інфраструктура.

Розваги: прогулянки на катері в Вилкове, екскурсії на Дунай, на 0 кілометр, парк розваг, луна-парк, колесо огляду, нічні клуби, дискотеки, водні гірки, банани, батути, водні мотоцикли тощо.

у відкритому морі

Арбатська стрілка

Розташування: Херсонська область

Переваги:

Курортний сезон на Арабатці починається раніше, ніж в інших регіонах

Можна поєднати відпочинок на Арабатській стрілці та лікування на гарячих джерелах

Великий вибір житла: бази відпочинку, пансіонати, готелі

Недорогі ціни на відпочинок в Україні навіть в розпал сезону 2019

Азовське море неглибоке, пляжі широкі та довгі

Розваги: риболовля, відвідування рибного ринку.

Для дітей: дельфінарій, аквапарк на Арабатській стрілці, луна-парк і атракціони в Щасливцево, алея Казок в Генічеську.

Екскурсії: заповідник "Асканія-Нова", страусова ферма, контактний зоопарк в Щасливцево, Азово-Сиваський національний природний парк, який розташований на острові Бірючий.

Оздоровлення: комплекс процедур на основі гарячої мінералізованої води та лікувальних грязей озера Сиваш і морської води.

Рожеві озера

Залізний Порт

Розташування: Херсонська область

Переваги:

Великий вибір житла в Залізному Порту, прийнятний рівень сервісу і цін.

Великий вибір екскурсійних програм.

Відкрите і глибоке море, завжди різне й непередбачуване.

Набережна уздовж усього пляжу з різноманітними розвагами.

Добре розвинена курортна інфраструктура.

Розваги: багато атракціонів, невеликих магазинчиків, лотків з сувенірами, розважальних закладів.

Недалеко від села знаходиться термальне джерело з лікувальною бромо-йодистой водою.

Екскурсії: на Тендрівську косу, острів Джарилгач, Асканію-Нову, Кінбурнську косу.

У розпал сезону проводяться фестивалі, дають концерти популярних виконавців.

Залізний Порт

Скадовськ

Розташування: Херсонська область

Переваги:

Тут цілюща морська вода, насичена бромом і йодом.

Порівняно чисті обладнані пляжі, які регулярно прибирають.

Недолік є дрібне, "жаб'яче" узбережжя.

Курорт розташований в Джарилгацькій затоці, тож є морський порт.

Відстань до Херсона – близько 100 кілометрів.

Розвинена інфраструктура, адже це місто районного значення. Є магазини , ринки, банкомати, медичні установи та кафе.

Розваги:

Найкраще підходить для сімей з маленькими дітками: купання в морі, оздоровлення цілющою водою, морські прогулянки тощо.

Скадовск

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