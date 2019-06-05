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Куди поїхати на море в Україні: бюджетні варіанти відпочинку
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Літо – найкращий час для відпочинку на морі. Для того, щоб влаштувати морські канікули, не потрібно далеко їхати та багато платити. Ми зібрали для вас найкращі місця для подорожей на море в Україні. Пакуйте валізи!
Не знаєте, куди подітися влітку від жахливої спеки? Тікайте на відпочинок на море! Під час морських мандрів можна не тільки плавати й валятися на березі, ви можете побачити незрівнянну природу та скуштувати смачну кухню.
І ще: ТОП-10 місць Західної України, куди варто поїхати на відпочинок
Одеса
Розташування: Одеська область
Одеса популярна серед жителів України та ближнього закордоння. Багата історія, м'який клімат, тепле море і завжди гарний настрій надають особливого шарму місту, яке потопає у зелені.
Переваги:
- Можна поєднати відпочинок біля моря і розваги.
- Можна піти в Оперний театр, замовити екскурсію містом.
- Викупатися в море і пройтися по "Трасі здоров'я".
- Великий вибір житла: готелі, санаторії, бази відпочинку, квартири, хостели.
- Зручно приїжджати відпочити на вихідні.
Розваги: прогулянки по "Трасі здоров'я", тінистими алеями дендропарку, атракціони в парку Шевченка, катання на катерах, екскурсії по місту та катакомбах, відвідування театрів та музеїв.
Для дітей: зоопарк, дельфінарій Немо, аквапарк, музей цікавої науки тощо. Ще працюють Ігропарк, квест і лазер клуби, дитячі кафе.
Для дорослих: нічні клуби, дискотеки Аркадії, дегустаційні зали та винні погреби, ресторани та кав'ярні, спортивні майданчики біля моря і фітнес-клуби.
Затока
Розташування: Одеська область
Переваги:
- Довгі, широкі піщані пляжі.
- Багато баз відпочинку в Затоці розташовані на березі моря, є готелі з басейном.
- Зручна транспортна розв'язка.
- Великий вибір житла в Затоці різного за рівнем цін і сервісу.
- Розвинута інфраструктура.
Розваги: купання в морі, морська рибалка, водні та наземні атракціони, польоти на дельтапланах тощо.
Екскурсії в Одесу, фортецю в Білгород-Дністровському, дегустаційний зал в Шабо, Вилкове тощо.
Фестивалі та концерти: Z Games, Anotherland, Avatar Yoga Festival. Недалеко від Затоки, в Білгород-Дністровському проходять лицарські турніри. В Чорноморську проходить щорічний фестиваль "Джаз Коктебель".
Кароліно-Бугаз
Розташування: Одеська область
Переваги:
- Широкі пляжі з піском золотистого кольору.
- У Кароліно-Бугазі розвинений приватний сектор (котеджі, невеликі міні-готелі).
- У Кароліно-Бугаз зручно добиратися з Затоки або Одеси.
- Місце тихе, влітку менше людей, ніж в Затоці.
- Можна зняти окремий котедж на велику компанію або кілька сімей.
Розваги:
Поруч туристичні центри: Білгород-Дністровський, Одеса, Шабо.
Екскурсії: поїздки в Одесу, Білгород-Дністровську фортецю, Вилкове, винні підвали Шабо, катакомби в Нерубайському, Кулевчанське диво, на Дунай тощо.
Поруч Затока, де є: дискотеки, нічні клуби, ресторани, ринок, супермаркети, бари.
Коблево
Розташування: Миколаївська область
Переваги:
- Деякі бази відпочинку в Коблево розташовані в сосновому лісі.
- Багато готелів в Коблево мають вихід на пляж.
- Добре розвинена курортна інфраструктура.
- Великий вибір житла в Коблево.
Недоліки:
- Відсутність приватного сектора.
Розваги:
Екскурсії: в Миколаївський зоопарк, Ольвію, на острів Березань, в Одесу, в дегустаційний зал винзаводу в Коблево.
Влітку в Коблево проводяться фестивалі, дають концерти популярних виконавців.
Для дітей: традиційні морські розваги, купання в морі, два аквапарки тощо.
Для дорослих: багато кафе, барів, пивниць, ресторанів, нічних клубів.
Морське
Розташування: Миколаївська область
Переваги:
- Можливість поєднання відпочинку біля моря та екскурсій.
- Курортна зона винесена за межі населеного пункту.
- Всі бази розташовані на одній вулиці вздовж узбережжя.
- Великий вибір житла, демократичні ціни на житло.
- Розвинена курортна інфраструктура.
Розваги: прогулянки на катері в Вилкове, екскурсії на Дунай, на 0 кілометр, парк розваг, луна-парк, колесо огляду, нічні клуби, дискотеки, водні гірки, банани, батути, водні мотоцикли тощо.
Арбатська стрілка
Розташування: Херсонська область
Переваги:
- Курортний сезон на Арабатці починається раніше, ніж в інших регіонах
- Можна поєднати відпочинок на Арабатській стрілці та лікування на гарячих джерелах
- Великий вибір житла: бази відпочинку, пансіонати, готелі
- Недорогі ціни на відпочинок в Україні навіть в розпал сезону 2019
- Азовське море неглибоке, пляжі широкі та довгі
Розваги: риболовля, відвідування рибного ринку.
Для дітей: дельфінарій, аквапарк на Арабатській стрілці, луна-парк і атракціони в Щасливцево, алея Казок в Генічеську.
Екскурсії: заповідник "Асканія-Нова", страусова ферма, контактний зоопарк в Щасливцево, Азово-Сиваський національний природний парк, який розташований на острові Бірючий.
Оздоровлення: комплекс процедур на основі гарячої мінералізованої води та лікувальних грязей озера Сиваш і морської води.
Залізний Порт
Розташування: Херсонська область
Переваги:
- Великий вибір житла в Залізному Порту, прийнятний рівень сервісу і цін.
- Великий вибір екскурсійних програм.
- Відкрите і глибоке море, завжди різне й непередбачуване.
- Набережна уздовж усього пляжу з різноманітними розвагами.
- Добре розвинена курортна інфраструктура.
Розваги: багато атракціонів, невеликих магазинчиків, лотків з сувенірами, розважальних закладів.
Недалеко від села знаходиться термальне джерело з лікувальною бромо-йодистой водою.
Екскурсії: на Тендрівську косу, острів Джарилгач, Асканію-Нову, Кінбурнську косу.
У розпал сезону проводяться фестивалі, дають концерти популярних виконавців.
Скадовськ
Розташування: Херсонська область
Переваги:
- Тут цілюща морська вода, насичена бромом і йодом.
- Порівняно чисті обладнані пляжі, які регулярно прибирають.
- Недолік є дрібне, "жаб'яче" узбережжя.
- Курорт розташований в Джарилгацькій затоці, тож є морський порт.
- Відстань до Херсона – близько 100 кілометрів.
- Розвинена інфраструктура, адже це місто районного значення. Є магазини, ринки, банкомати, медичні установи та кафе.
Розваги:
Найкраще підходить для сімей з маленькими дітками: купання в морі, оздоровлення цілющою водою, морські прогулянки тощо.
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