Як правильно робити дікпіки: кумедна інструкція від дівчини на прикладі огірка

Користувачка мережі зробила інструкцію для чоловіків, які надсилають відверті фото незнайомим дівчатам і не тільки. Для експерименту їй знадобився огірок. Дивіться, що з цього вийшло ;)

Julie Beans хотіла показати, що перед відправкою дікпіка (фото пеніса) варто звернути увагу на кілька важливих деталей. Своїми порадами користувачка Twitter не лише спростила життя любителям гарячих фото, але й підняла всім настрій.

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Для жартівливого експерименту героїня використовувала огірок, який заміняв їй на фото чоловічий статевий орган. Julie Beans підібрала певні ракурси, найбільш поширені серед любителів демонструвати чоловічу гідність, і показала, як можна поліпшити якість фото.

I get a lot of dick pics in my messages and while I don't think they are bad *as a whole*, I think there's room for improvement. I'm doing this in clothes, add or remove yours as you see fit. Behold, my cucumber! pic.twitter.com/HnOP4mOQX5 — Julie Beans (@okcallmejay) July 16, 2020

Для того, щоб привернути увагу отримувачки чи отримувача фото, дівчина порадила звернути увагу на освітлення, зробити акцент на перший план і розмити іншу частину знімка.

Julie Beans наполегливо попросила хлопців звернути увагу також на ноги й стати в більш сексуальну позу для такого важливого і відповідального моменту.

Користувачка також запропонувала відправникам інтимних фото оцінити обстановку в кімнаті, перш ніж натискати на кнопку send, адже часто розкидані навколо речі привертають більше уваги, ніж відвертий підтекст знімка.

На додачу, дівчина порекомендувала хлопцям забути про туалетні кімнати й спроби урізноманітнити контент за допомогою домашніх тварин, що, на думку Julie Beans, виглядає занадто вульгарно і повністю відштовхує від подальшого спілкування (не робіть так!).

Чоловіки залишилися в захваті від порад користувачок і подякували її за інформативний зміст кумедних фото. Виявляється, багато хто не підозрював, що для зйомок відвертого контенту потрібні певні прийоми, завдяки яким знімки будуть більш сексуальними.

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