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Спробуйте і ви: науковці назвали найпопулярніші рольові ігри для сексу

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Про секс з покоївкою мріє безліч чоловіків - фото 1
Про секс з покоївкою мріє безліч чоловіків

Костюми ідеально підійдуть не тільки для костюмованих вечірок. Нове дослідження вчених з Лондона показало: 66% британців хочуть, щоб їхні сексуальні партнери під час сексу переодягалися в тематичний одяг. Розповідаємо, які рольові ігри в ТОПі!

Опитування велося за участю майже 1,5 тисячі осіб. Автори дослідження також вивчали статистику певних запитів у Google. Виявилося, переважній більшості з тих, хто намагався вбратися у спальні перед початком сексу, це сподобалося – 94,4%. З них 83,3% зроблять це знову.

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Ідея про те, щоб переодягатися в зухвалі образи, щоб урізноманітнити сексуальне життя, не нова. Але лондонське дослідження показало, що деякі варіанти найчастіше підсилюють збудження.

Наприклад, "частоту серцевих скорочень партнера" прискорює костюм поліцейського – п'ятий за популярністю. Він ділить своє місце з образом супергероя: мабуть, люди люблять не тільки дивитися на "Капітана Америку" або "Жінку-кішку", а й відчувати себе ними.

Порада: якщо ви хочете спробувати себе в ролі Россомахи, будьте обережні – кігті і геніталії поєднувати все ж не варто.

Четверте місце випало старій добрій класиці – шкільній формі. Гольфи і спідниці-шотландки, а також строгий костюм директора – досить поширені атрибути рольових ігор.

Рольові ігри дозволяють урізноманітнити ваш секс - фото 416365
Рольові ігри дозволяють урізноманітнити ваш секс

А якщо упорядкувати список найпопулярніших образів для сексу, то список виглядатиме так:

  • французька покоївка;
  • кролик Playboy;
  • пожежний;
  • медсестра або студент;
  • поліцейський або супергерой;
  • матрос;
  • орендодавець;
  • збирач сміття.

Зрозуміло, смаки вашого партнера можуть не мати нічого спільного з тим, щоб мріяти відправитися в кабінет директора. Тут важливо пам'ятати, що ніщо не забороняє відмовитися від правил у рольовій грі. Головне – отримувати задоволення від процесу. Кохайтеся, бо ви того варті!

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Джерело: Metro
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