У цих пар знаків Зодіаку завжди найкращий секс

На теренах мережі частенько можна побачити ідеальні поєднання знаків Зодіаку для побудови стосунків. Ми ж цього разу приділимо увагу інтимній відповідності. Дізнайтесь, ким по гороскопу має бути ваш партнер, аби секс з ним був бездоганним.

До вашої уваги найкращі поєднання пар знаків Зодіаку, які гарантують пристрасть у ліжку.

Це цікаво: Шалене задоволення: жінки назвали свої найулюбленіші секс-пози

Рак і Скорпіон

Скорпіон вкладає пристрасть у все, що він робить. Так само, як Рак! Ці знаки прекрасно доповнюють один одного. Від Скорпіона Рак отримує всю необхідну йому увагу в ліжку. У всьому, що стосується сексу, у цих двох знаків не буває нудьги, вони відкрито говорять про свої бажання, люблять різноманітність і завжди готові експериментувати.

Раки і Скорпіони відверто говорять про свої сексуальні бажання

Телець і Стрілець

Телець – дуже чуттєвий знак Зодіаку, а от Стрілець – авантюрний і може бути надзвичайно привабливим. Коли ці два знаки Зодіаку зустрічаються в ліжку, секс стає дуже чуттєвим і одночасно перехоплює дух. Телець і Стрілець можуть повністю зануритися в процес, стогнати разом, але також сміятися. Вони не знають табу, тому що просто сліпо довіряють один одному.

Близнюки і Козеріг

Близнюки з Козерогом випробують найяскравіший секс у своєму житті. Глибокі погляди і пристрасні ласки роблять статевий акт унікальним. Близнюки дуже цікаві, і завдяки своїй відкритості їм вдається виманити сором'язливого Козерога з його "фортеці" і випробувати оргазми один за іншим.

Ця пара займається найяскравішим сексом

Риби і Терези

У цій комбінації знаків Зодіаку чиста чуттєвість поєднується з покорою. Люди, народжені під знаком Риби, можуть бути дуже егоїстичними в ліжку, але Терези дуже слухняні і в пристрасній любовній грі показують себе покірними партнерами. Це дуже заводить Риб, і Терези можуть повністю і впевнено реалізувати свою покірну сторону з цим знаком Зодіаку.

Лев і Овен

Лев розділяє своє сильне бажання сексу з Овном. Коли два вогняні знаки опиняються разом у ліжку, починається пристрасна боротьба. Овен хоче вести, але Лев теж хоче правити, і тому вони переживають унікальну, чуттєву сексуальну пригоду в спальні. Або інших цікавих місцях.

Леви та Овни постійно борються у ліжку

Діва і Водолій

Діва більш приземлена, а Водолій по своїй природі спонтанний. Поєднання цих якостей допомагає Водолію і Діві подолати свої комплекси і відкритися. Оскільки у Діви все завжди повинно бути під контролем, для неї особливо важливо сексуально задовольнити свого партнера. Так що акт любові може зайняти багато годин, поки обидва не отримають абсолютну насолоду.

Читайте також: Спробуйте і ви: науковці назвали найпопулярніші рольові ігри для сексу