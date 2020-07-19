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У цих пар знаків Зодіаку завжди найкращий секс
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На теренах мережі частенько можна побачити ідеальні поєднання знаків Зодіаку для побудови стосунків. Ми ж цього разу приділимо увагу інтимній відповідності. Дізнайтесь, ким по гороскопу має бути ваш партнер, аби секс з ним був бездоганним.
До вашої уваги найкращі поєднання пар знаків Зодіаку, які гарантують пристрасть у ліжку.
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Рак і Скорпіон
Скорпіон вкладає пристрасть у все, що він робить. Так само, як Рак! Ці знаки прекрасно доповнюють один одного. Від Скорпіона Рак отримує всю необхідну йому увагу в ліжку. У всьому, що стосується сексу, у цих двох знаків не буває нудьги, вони відкрито говорять про свої бажання, люблять різноманітність і завжди готові експериментувати.
Телець і Стрілець
Телець – дуже чуттєвий знак Зодіаку, а от Стрілець – авантюрний і може бути надзвичайно привабливим. Коли ці два знаки Зодіаку зустрічаються в ліжку, секс стає дуже чуттєвим і одночасно перехоплює дух. Телець і Стрілець можуть повністю зануритися в процес, стогнати разом, але також сміятися. Вони не знають табу, тому що просто сліпо довіряють один одному.
Близнюки і Козеріг
Близнюки з Козерогом випробують найяскравіший секс у своєму житті. Глибокі погляди і пристрасні ласки роблять статевий акт унікальним. Близнюки дуже цікаві, і завдяки своїй відкритості їм вдається виманити сором'язливого Козерога з його "фортеці" і випробувати оргазми один за іншим.
Риби і Терези
У цій комбінації знаків Зодіаку чиста чуттєвість поєднується з покорою. Люди, народжені під знаком Риби, можуть бути дуже егоїстичними в ліжку, але Терези дуже слухняні і в пристрасній любовній грі показують себе покірними партнерами. Це дуже заводить Риб, і Терези можуть повністю і впевнено реалізувати свою покірну сторону з цим знаком Зодіаку.
Лев і Овен
Лев розділяє своє сильне бажання сексу з Овном. Коли два вогняні знаки опиняються разом у ліжку, починається пристрасна боротьба. Овен хоче вести, але Лев теж хоче правити, і тому вони переживають унікальну, чуттєву сексуальну пригоду в спальні. Або інших цікавих місцях.
Діва і Водолій
Діва більш приземлена, а Водолій по своїй природі спонтанний. Поєднання цих якостей допомагає Водолію і Діві подолати свої комплекси і відкритися. Оскільки у Діви все завжди повинно бути під контролем, для неї особливо важливо сексуально задовольнити свого партнера. Так що акт любові може зайняти багато годин, поки обидва не отримають абсолютну насолоду.
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