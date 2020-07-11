Як правильно бігати, щоб спалювати жир?

Тренування потрібні для витрати калорій і для відповідного створення дефіциту енергії в перебігу дня. Систематичне повторення такого дефіциту день у день змусить організм витрачати свої енергетичні запаси – натільний жир. Так відбувається схуднення.

Чим вища інтенсивність (швидкість бігу), тим більше спалюються вуглеводи з білками, а жири відходять на другий план. Справедливо і зворотне: низька інтенсивність спалює жири, а білки і вуглеводи пропорційно зменшуються. Це – причина появи міфу про жироспалювальні тренування і відповідний темп.

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Для ефективного спалювання жирів важливо заморочуватися не швидкістю бігу і інтенсивністю, а правильною технікою. Приділіть цьому хоча б 1 тиждень. Не поспішайте бігти на максимальній швидкості з першого дня, або ж повільно, але по 1-2 години. Будьте терплячі. Правильна техніка бігу дозволить витрачати калорії цільовими м'язовими групами більше і ефективніше.

Різниці між швидким і повільним бігом в контексті витрати калорій і жирів – немає. Справедливості заради відзначимо, що звичайне кардіо не навантажує ЦНС і м'язи, внаслідок чого можна виконувати його часто і багато. Інтервальні і силові тренування при великому обсязі дадуть відповідні негативні ефекти.

Біг – чудова варіація безкоштовних тренувань. Зміна темпу змінює види палива, але підсумкова трата калорій залишається практично ідентичною.

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