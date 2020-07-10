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5 ранкових звичок, які можуть зіпсувати весь ваш день
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Якщо хочете, щоб ваш день пройшов успішно і легко, тоді правильно починайте свій ранок. Багато людей, самі того не усвідомлюючи, роблять після пробудження речі, які заважають їхній продуктивності і підвищують рівень стресу. Розповідаємо, від яких звичок варто відмовитися вранці.
Ці звички можуть не лише зіпсувати ваш настрій, а ґрунтовно вдарити по продуктивності на весь день.
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1. Вставати з ліжка за 10 хвилин до виходу і збиратися в поспіху
Прокинутися за першим дзвінком будильника буває дуже складно, тому багато людей піддаються спокусі і переводять його по кілька разів. Але потім, коли залишається 10 хвилин до виходу, вони бігають квартирою, хапають перший-ліпший одяг, швидко випивають каву, нормально не снідають, і біжать на роботу. Такий поспіх і страх запізнення підвищує в організмі вироблення гормону стресу, а він заважає налаштуватися на продуктивну роботу. Значно простіше пожертвувати 15 хвилинами сну вранці, але зібратися без поспіху.
2. Снідати, коли ще не голодні
Сніданок – це головний прийом їжі, тому дієтологи не рекомендують його пропускати. Але є люди, які за своїми індивідуальними особливостями, не відчувають після пробудження почуття голоду. У таких випадках не варто в себе насильно впихати омлет або вівсянку.
3. Читати вранці новини
У фільмах ми постійно бачимо успішних людей, які починають ранок з газети або новинної стрічки. Така звичка створює ілюзію, що людина тримає руку на пульсі, стежить за світовими подіями і готова підтримати бесіду про них з колегами по роботі. Насправді новинна стрічка рідко буває позитивною, так що її читання різко підвищує рівень стресу, до якого більшість з нас і так схильні з самого ранку. Це загрожує підвищеною дратівливістю протягом дня, збільшенням кількості конфліктів і негативним настроєм.
4. Інтенсивні тренування
Після пробудження не варто навантажувати свій організм інтенсивними тренуваннями. 30-хвилинної зарядки буде достатньо, щоб зарядитися енергією. Тіло після сну буває не готове до серйозних фізичних навантажень і сприймає їх як стресову ситуацію, а це підвищує стомлюваність, провокує мігрень і зайву вагу.
5. Виконувати вранці легкі і приємні справи, відкладаючи складні на потім
Ранок – саме той час, щоб позбутися від неприємних справ і завдань. Не варто їх затягувати на весь день, тому що ви не зможете нормально зосередитися на роботі. Коли ви їх закінчите, то відчуєте полегшення і зможете перейти на приємніші та легші справи.
Як бачите, усе дуже і дуже просто. Спробуйте вже сьогодні прибирати зі свого звичного режиму бодай одну з цих звичок. Зробіть перший крок назустріч кращій версії себе!
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