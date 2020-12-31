На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як працюватиме метро у Києві у новорічну ніч: розклад
-
- 8
У нас гарні новини для мешканців Києва і гостей міста, які планують зустрічати новорічну ніч не вдома. Столичний метрополітен працюватиме довше у ніч з 31 грудня на 1 січня. Розповідаємо на Радіо МАКСИМУМ, які станції працюватимуть довше та наскільки.
На сторінці Київського метрополітену у фейсбуці з'явилася інформація, що у новорічну ніч він працюватиме довше.
Це цікаво: Погода на 31 грудня – 1 січня: прогноз від Наталки Діденко
Зокрема мовиться, що столичний метрополітен продовжить свою роботу на 2 години у новорічну ніч. З кожної станції останній поїзд відправлятиметься у різний час. З центру міста – о 02:15. Тож це варто врахувати, якщо ви плануєте зустріти Новий 2021 рік біля головної ялинки країни!
Також повідомляється про можливі обмеження (закриття) 31 грудня, 1 та 7 січня на вхід станцій "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа", а також "Контрактова площа". Усе це робиться з міркувань безпеки, щоб забезпечити уникнення масового скупчення пасажирів на платформах цих станцій.
Нагадаємо, що у період новорічних свят українці матимуть затяжні вікенди, під час яких можна буде відпочити та набратись сил. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні на Новий рік і Різдво в прийдешньому році!
Читайте також: У Київському метро їздить тестовий вагон з незвичайними поручнями: фото
-
17:48Як працюватиме метро у Києві у новорічну ніч: розклад
-
17:192020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною
-
16:48На Android з'явилася нова крута функція від Google: власники iPhone позаздрять
-
16:19Учені розповіли, чому не варто слухати новорічну музику у фоні
-
15:48Microsoft створила штучний інтелект для приготування смачних сирних снеків
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:17Супермен і Лоїс: дивіться трейлер серіалу про сімейне життя супергероя від CW
-
14:46Автомобілі BMW вітають своїх власників з Новим роком і Різдвом
-
14:18Чому деякі ялинки блакитного кольору
-
13:50Яку незвичайну властивість має паприка
-
13:32Найкращі образи Олени Зеленської у 2020 році
-
13:19Найкраща зарубіжна музика 2020: плейлист ТОП 100 популярних пісень року
-
13:00Автори S.T.A.L.K.E.R. 2 показали дебютний тизер гри
-
12:42Привітання з Новим роком 2021 у віршах: оригінальні віршовані побажання
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:14Від Біллі Айліш відписалися відразу 100 тисяч фанатів: все через еротику 18+
-
11:59Що приготувати на Новий рік 2021: рецепти новорічних салатів
-
11:43Лікарі попередили про погані властивості червоної ікри
-
11:31Як пити у новорічну ніч, щоб вижити й уникнути похмілля
-
11:21Прикольні привітання з Новим роком 2021: жартівливі новорічні побажання
-
11:15Фільми з Ентоні Хопкінсом: найкращі ролі актора, які принесли йому світову славу
-
11:00Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото
-
10:41Як правильно загадати бажання у новорічну ніч: інструкція
-
10:17Дженніфер Лопес надихнулася єдинорогами для нової зачіски
-
09:47Чотири вагомі причини не зловживати сухофруктами
-
17:192020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною
-
13:19Найкраща зарубіжна музика 2020: плейлист ТОП 100 популярних пісень року
-
11:15Фільми з Ентоні Хопкінсом: найкращі ролі актора, які принесли йому світову славу
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 грудня
-
07:18Погода на 31 грудня – 1 січня: прогноз від Наталки Діденко
- 30 грудня
-
21:502010 проти 2020: користувачі показують, які змінились за цей час (ефектні фото)
-
17:54Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:52Автолюбителі показали, як поліпшити слабке світло ліхтарів заднього ходу
-
11:53Скільки можна зберігати олів'є, холодець і шубу: лайфхаки, які продовжать життя стравам
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 грудня
-
07:49Погода в Україні 30 грудня: прогноз на сьогодні
- 29 грудня
-
21:53Як весело провести свята наодинці: поради секс-експерта
-
19:19Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь
-
16:51Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: ТОП 10 анімацій про Різдво
-
14:19До і після ремонту: ефектні дизайни помешкань, від яких важко відвести погляд
-
12:52Автор Гри престолів Джордж Мартін назвав улюблений серіал 2020 року
-
12:03ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 грудня
-
07:22Учені назвали спосіб приготування кави, від якого варто відмовитися усім
- 28 грудня
-
21:45Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
19:22Ціна на новорічний стіл 2021: у скільки обійдеться святкове меню
-
17:06ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка
-
16:20Модний колір Нового 2021 року, який буде в тренді в рік Білого Бика
-
14:20Яник, Принц та Хрусталіна: названо найрідкісніші імена в Україн у 2020 році
-
11:21Лайфхак дня: житель США показав, як очистив будинок від снігу за кілька хвилин (відео)