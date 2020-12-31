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Новий рік 2021 Різдво

Як працюватиме метро у Києві у новорічну ніч: розклад

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Як працюватиме метро у Києві у новорічну ніч

У нас гарні новини для мешканців Києва і гостей міста, які планують зустрічати новорічну ніч не вдома. Столичний метрополітен працюватиме довше у ніч з 31 грудня на 1 січня. Розповідаємо на Радіо МАКСИМУМ, які станції працюватимуть довше та наскільки.

На сторінці Київського метрополітену у фейсбуці з'явилася інформація, що у новорічну ніч він працюватиме довше.

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Зокрема мовиться, що столичний метрополітен продовжить свою роботу на 2 години у новорічну ніч. З кожної станції останній поїзд відправлятиметься у різний час. З центру міста – о 02:15. Тож це варто врахувати, якщо ви плануєте зустріти Новий 2021 рік біля головної ялинки країни!

Як працюватиме метро у Києві у новорічну ніч: розклад - фото 441499

Також повідомляється про можливі обмеження (закриття) 31 грудня, 1 та 7 січня на вхід станцій "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа", а також "Контрактова площа". Усе це робиться з міркувань безпеки, щоб забезпечити уникнення масового скупчення пасажирів на платформах цих станцій.

Як працюватиме метро у Києві у новорічну ніч: розклад - фото 441500

Нагадаємо, що у період новорічних свят українці матимуть затяжні вікенди, під час яких можна буде відпочити та набратись сил. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні на Новий рік і Різдво в прийдешньому році!

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