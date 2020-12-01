У Київському метро їздить тестовий вагон з незвичайними поручнями: фото

У Київському метрополітені вводять нововведення, яке повинно полегшити пересування гостей та жителів столиці у підземці. Вагони поїздів переробили і тепер в них є вертикальні поручні.

Вертикальні поручні встановлені навпроти дверей. Наступні кілька місяців вагон буде курсувати у тестовому режимі. Після цього приймуть рішення переоснащення інших вагонів метро. Про нововведення розповіли на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook.

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"Експериментальні поручні для зручності пасажирів встановлені на двох середніх дверях. На двох інших дверях конструкція не монтувалася для комфортного входу у вагон маломобільних пасажирів на візках", – йдеться в повідомленні.

До слова, вагони з вертикальними поручнями їздять у багатьох країнах, наприклад, у сусідній Польщі та Угорщині. За них зручно триматися людям, які стоять посеред вагона або готуються до виходу.

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