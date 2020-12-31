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Погода на 31 грудня – 1 січня: прогноз від Наталки Діденко
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31 грудня та 1 січня 2021 в Україні переважатиме доволі весняна погода, лише місцями можливі заморозки та сніг. Детальний прогноз на ці дні читайте далі.
31 грудня та 1 січня у більшості областей країни переважатиме доволі тепла погода, до +4+10. Найсвіжіше буде на сході, де вдень до +1+4, а вночі до -3. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Найтеплішим Новий рік передбачається у південній частині, максимально до +7+12 градусів, у Криму до +12+15 градусів. У західних областях 31.12-1.01 трохи знизиться температура повітря, тому й побільшає ймовірність снігу – уважно на дорогах. Спочатку дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть 31-го грудня в західних областях України (бо ж трохи похолоднішає). Хто в Карпатах – шанси на сніг великі. На решті території без суттєвих опадів, максимум якась мряка. А впродовж ночі та дня 1-го січня 2021 р. дощі просунуться вглиб країни і спати після зустрічі Нового року буде затишно – за вікном барабанитиме дощ. На Сході опадів не очікується. А на Дніпровщину, Запоріжжя опади дійдуть вже аж пізно ввечері 1-го січня, чи й вночі 2-го січня. Вітер залишається рвучким, тому, не зважаючи на високу температуру повітря, закутуйте шию і не забудьте хоча б легку шапку", – додала вона.
У Києві 31 грудня істотних опадів не очікується, а під ранок 1 січня пройде дощ. 31 грудня вдень до +5+7, вночі до+6, а 1 січня – до +9.
Прогноз погоди на 31 грудня у містах України:
- Ужгород +6+8
- Львів +4+6
- Чернівці +5+7
- Івано-Франківськ +3+5
- Тернопіль +4+6
- Рівне +4+6
- Луцьк +5+7
- Вінниця +6+8
- Хмельницький +5+7
- Житомир +5+7
- Чернігів +6+8
- Черкаси +6+8
- Миколаїв +11+13
- Одеса +10+12
- Херсон +9+11
- Сімферополь +11+13
- Полтава +5+7
- Суми +4+6
- Харків +2+4
- Дніпро +3+5
- Запоріжжя +4+6
- Донецьк +2+4
- Луганськ +2+4
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