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Погода на 31 грудня – 1 січня: прогноз від Наталки Діденко

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

31 грудня та 1 січня 2021 в Україні переважатиме доволі весняна погода, лише місцями можливі заморозки та сніг. Детальний прогноз на ці дні читайте далі.

31 грудня та 1 січня у більшості областей країни переважатиме доволі тепла погода, до +4+10. Найсвіжіше буде на сході, де вдень до +1+4, а вночі до -3. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Найтеплішим Новий рік передбачається у південній частині, максимально до +7+12 градусів, у Криму до +12+15 градусів. У західних областях 31.12-1.01 трохи знизиться температура повітря, тому й побільшає ймовірність снігу уважно на дорогах. Спочатку дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть 31-го грудня в західних областях України (бо ж трохи похолоднішає). Хто в Карпатах шанси на сніг великі. На решті території без суттєвих опадів, максимум якась мряка. А впродовж ночі та дня 1-го січня 2021 р. дощі просунуться вглиб країни і спати після зустрічі Нового року буде затишно за вікном барабанитиме дощ. На Сході опадів не очікується. А на Дніпровщину, Запоріжжя опади дійдуть вже аж пізно ввечері 1-го січня, чи й вночі 2-го січня. Вітер залишається рвучким, тому, не зважаючи на високу температуру повітря, закутуйте шию і не забудьте хоча б легку шапку", – додала вона.

У Києві 31 грудня істотних опадів не очікується, а під ранок 1 січня пройде дощ. 31 грудня вдень до +5+7, вночі до+6, а 1 січня – до +9.

Прогноз погоди на 31 грудня у містах України:

Погода на 31 грудня – 1 січня: прогноз від Наталки Діденко - фото 441367
  • Ужгород +6+8
  • Львів +4+6
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +6+8
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +5+7
  • Чернігів +6+8
  • Черкаси +6+8
  • Миколаїв +11+13
  • Одеса +10+12
  • Херсон +9+11
  • Сімферополь +11+13
  • Полтава +5+7
  • Суми +4+6
  • Харків +2+4
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

Читайте також: Погода на Новий Рік 2021: прогноз синоптиків на 1 січня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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