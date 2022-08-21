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Як повернути нормальний сон: прості поради для кожного
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Майже нема людей, які хоча б раз не стикались з безсонням. Зважаючи на те, що в Україні вже кілька місяців триває війна і рівень стресу не знижується, то для українців проблеми зі сном є доволі поширеними. Розповідаємо, як їх побороти.
Чимало людей нехтують сном, забуваючи про те, що він нього залежить продуктивність та здоров'я. Тому, коли виникають проблеми з нічним відпочинком, варто поставитись до цього серйозно. Практичний психолог Юлія Ворман розповіла, як легко відновити якість сну.
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Як покращити сон:
1. За годину до того, як лягати у ліжко, краще відмовитись від соцмереж та моніторингу новин. Та присвятити трохи часу підготовці до сну. Науковці підтвердили, що безпосередньо перед нічним відпочинком дуже корисно прийняти теплий душ та спробувати дихальні практики (приклад вправи 4-7-8 читайте нижче).
2. Відмовтесь від фізичної активності, а також вечерю з жирною, гострою та солодкою їжею.
3. Уникайте алкоголю та куріння.
4. Відмовтесь від кофеїну за 6 годин до сну.
5. Прямо перед сном відчиніть вікна, щоб провітрити спальню та знизити температуру у приміщення.
Дихальна вправа 4-7-8, як робити:
- Заплющіть очі;
- Зробіть вдих упродовж 4 секунд;
- Затримайте подих на 7 секунд;
- Повільно видихайте упродовж 8 секунд;
- Повторюйте вправу упродовж 4-5 хвилин.
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