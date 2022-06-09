Як допомогти собі, якщо болить зуб – поради МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, що робити та як допомогти собі у разі зубного болю. Читайте далі та дізнайтеся важливі поради лікарів!

На офіційному каналі МОЗ експерти діляться порадами на різні теми охорони здоров'я і не тільки. На цей раз мова йде про зуби.

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По-перше, не займайтеся самолікуванням!

Ви не лікар, тож можете надати лише домедичну допомогу, що означає – після цього ви звернетеся до фахівця.

Якщо ваш зуб болить від холодного чи гарячого, від попадання їжі чи у процесі надкушування, то:

випийте знеболювальний засіб

якщо зубний біль триває понад годину, то зверніться до лікаря

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