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Як допомогти собі, якщо болить зуб – поради МОЗ
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У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, що робити та як допомогти собі у разі зубного болю. Читайте далі та дізнайтеся важливі поради лікарів!
На офіційному каналі МОЗ експерти діляться порадами на різні теми охорони здоров'я і не тільки. На цей раз мова йде про зуби.
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По-перше, не займайтеся самолікуванням!
Ви не лікар, тож можете надати лише домедичну допомогу, що означає – після цього ви звернетеся до фахівця.
Якщо ваш зуб болить від холодного чи гарячого, від попадання їжі чи у процесі надкушування, то:
- випийте знеболювальний засіб
- якщо зубний біль триває понад годину, то зверніться до лікаря
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