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Як потоваришувати з кішкою: поради психологів
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Коти – надзвичайно непередбачувані тварини. Тож потрібно бути обережними під час знайомства з ними. Це слід робити хоча б для того, щоб вберегти свої очі від гострих кігтів пухнастих морд. Психологи дали кілька порад, які допоможуть потоваришувати з кішкою.
Команда психологів з Сассекського і Портсмутського університетів у Великобританії провела два експерименти. У першому брала участь 21 кішка у віці від декількох місяців до 16 років. Учені запропонували їх господарям сісти в кімнаті власного будинку (це було необхідно, щоб тварини не відчували стрес від незнайомої обстановки), за метр від вихованців. Потім під керівництвом психолога люди особливим чином кліпали або мружили очі: передбачалося, що це дозволить налагодити контакт. Важливо, що всі кішки жили у своїх господарів не менше трьох місяців.
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Для другого тесту взяли 24 кішки у віці від року до 17 років. Під час експерименту з ними намагалася взаємодіяти вже незнайома людина, один з дослідників. Спочатку вона простягала кожній тварині руку, щоб перевірити, чи готова вона йти на контакт. А потім або повільно кліпав, сидячи перед нею, як і в минулому експерименті, або просто сидів навпроти, дивлячись у сторону і не висловлюючи емоцій. Потім учасник експерименту знову простягав руку вихованцеві і дивився, як змінилося його ставлення. Тести записали на відео, щоб вивчити в майбутньому.
Учені провели два експерименти з котами
Результати експерименту показали, що кішки схильні реагувати на те, що людина мружиться або повільно кліпає, і повторювати її дії. Також з'ясувалося, що описані рухи здаються тваринам проявом товариськості – і вони спокійно підходять навіть до незнайомця, якщо бачать його.
Учені припустили, чому це відбувається. Можливо, кішки стають привітними у відповідь на дії, оскільки чекають нагороди або раді, що людина таким чином перериває зоровий контакт, який у тварин асоціюється з небезпекою. Згідно з іншою гіпотезою, кішки сприймають рухи очей так само як люди – щиру усмішку.
Повільне моргання для котів учені порівняли з щирою усмішкою людей
Професор Карен Маккомб зі Школи психології Університету Сассекса і керівник дослідження зазначила, що повільне моргання виявилося надійним способом налагодити контакт з вихованцем.
"Спробуйте примружити очі, дивлячись на домашнього улюбленця, а потім прикрити їх на кілька секунд. Ви виявите, що ваша кішка повторить ці дії, і зможете почати з нею свого роду розмову", – додала вона.
Психологи впевнені, що результати цієї праці розповідають більше про поведінку кішок і у майбутньому допоможуть краще стежити за їх станом у різних умовах, у тому числі в притулках і ветеринарних клініках.
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