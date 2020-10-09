Серфер не помітив агресивну акулу за кілька сантиметрах від себе: відео не для слабкодухих

Професійний серфер Метт Вілкінсон з австралійського штату Новий Південний Уельс зіткнувся з акулою-биком, яка вважається одним з найагресивніших видів морських хижаків. Те, що відбувалося зняли на камеру безпілотника пляжні рятувальники.

Так, за допомогою дрона місцеві рятувальники попередили 32-річного серфера Метта Вілкінсона про небезпечного хижака і закликали його якомога швидше повернутися на сушу. На опублікованих кадрах показано, як двометрова акула-бик плаває всього у декількох сантиметрах від спортсмена.

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"Почув під собою плескіт води. У мене промайнула думка про акулу, але я швидко переконав себе, що все добре", – згадав Метт Вілкінсон. Чоловік зазначив, що після цього він повернувся на берег і рятувальники відразу показали йому відео, зняте дроном.

"Виглядало так, ніби акула зібралася напасти на мою ногу. Дах зносить, коли бачиш, як щось настільки велике пливе до тебе і, опинившись в п'яти сантиметрах, передумує тебе їсти", – розповідає серфер..

Тупорилі акули (акула-бик) вкрай агресивні і небезпечні для людини. Живуть в тропіках і субтропіках, можуть запливати в прісні води і шукати здобич в прибережних зонах.

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