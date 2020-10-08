Кіт з відрубаною лапою: користувачів мережі спантеличила нова оптична ілюзія

Якщо у вас є кішка, впевнені, її здоров'я для вас критично важливе. Хворіє кіт – горе в сім'ї та суттєві витрати на ветеринара, який навіть толком не може сказати, що відбувається. І кіт не може. Загалом, ситуація не з простих. Тож не дивно, що кіт з відрубаною лапою шокував мережу.

Тому ми цілком розуміємо користувачку твіттера @aleashuhh, яка, зайшовши в вітальню, відчула, як земля утікає у неї з-під ніг. Адже вона побачила одного зі своїх котів без лапи! І при цьому пухнастик зовсім незворушно лежав на килимі. Зрозумівши, що перед нею не страшна травма, а смішна оптична ілюзія, власниці кота відразу ж потягнулася по телефон.

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"Мало не стався серцевий напад", – прокоментувала @aleashuhh знімок кота, який моментально став вірусним у мережі, і менше ніж за добу набрав під 100 тисяч ретвітів.

Якщо ви придивитеся, то зрозумієте, що в ролі "відрубаної лапи" виступила собача кістка. Не в сенсі "кістка з собаки", а ласощі для собаки. На полицях зоомагазинів таких предостатньо. Річ у тім, що крім двох котів з @aleashuhh живуть ще й дві собаки. Ось як виглядає зграя у повному зборі. Не дивно, що кістки розкидані по будинку.

Ну а щоб остаточно заспокоїти схвильованих через ілюзію користувачів твіттера, увечері того ж дня @aleashuhh розмістила новий знімок з підписом: "Відпочинок після напруженого дня популярності". На ньому кіт демонструє обидві лапи, і вони не просто на місці, але і в прекрасному пухнастому стані.

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