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Як побороти страх перед візитом до стоматолога: корисні поради від Супрун
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Багато людей відкладають візит до стоматолога до останнього через дентофобію. Тож колишня керівниця МОЗ України Уляна Супрун розповіла, як побороти цей страх.
Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook розповіла про страх перед візитом до стоматолога – дентофобію або одонтофобію – що може привести до серйозних проблем зі здоров'ям ясен і зубів. Ексчиновниця зазначила, що відчуття панічної небезпеки через стоматологічні процедури в керівництві з діагностики психічних захворювань (DSM-4) відносять до специфічних фобій.
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Дентофобія досить поширена у світі і вражає від 13% до 24% людей на планеті.
Ця боязнь найчастіше активізується через звук бормашини – інструменту для свердління, який часто використовують стоматологи у своїй роботі. Тривожність також може бути спровокована видом голок або свердел, криків інших пацієнтів, специфічних запахів, які найчастіше відчуваються в стоматологічному кабінеті тощо. Серед симптомів, які супроводжують дентофобія, вказуються: підвищена пітливість, високий тиск, швидке серцебиття, нудота, ірраціональний страх, відчуття паніки, задишка і сухість у роті, тривога і панічні атаки, почуття страху і тремтіння.
Для того, щоб подолати дентофобію, застосовують:
- Когнітивно-поведінкову терапію (яка також використовується для боротьби з іншими фобіями), що має на меті змінити негативні думки, дії, налаштування, які виникають у зв'язку з візитом до стоматолога і лікуванням зубів.
- Методи релаксації – техніки глибокого дихання або медитації.
- Використання різних медикаментозних засобів – заспокійливих, знеболювання, анестезії, медикаментозного сну та інше.
Крім того, люди можуть і самі сприяти зменшенню страху перед візитом до стоматолога. Для цього Супрун перерахувала наступні "прийоми":
- Знайдіть лікаря, який має досвід роботи з пацієнтами з такою фобією.
- Відвідайте його кабінет, щоб познайомитися і оглянути приміщення. Проговоріть з лікарем про ваші страхи.
- Вибирайте ранні години для візиту лікаря, щоб уникнути гнітючого очікування і пов'язаного з ним надмірного стресу.
- Запросіть із собою близьку людину, яка при необхідності зможе з вами бути поруч безпосередньо під час візиту.
- Узгодьте умовний знак зі стоматологом, щоб повідомити, що вам потрібна перерва. Це може бути простий жест рукою, який надасть вам впевненості і відчуття контролю над ситуацією.
- По можливості починайте лікування з менш інвазивних процедур. У міру зростання довіри до лікаря і встановлення з ним зв'язку, можна продовжувати працювати з більш серйозними проблемами.
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