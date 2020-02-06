Як побороти страх перед візитом до стоматолога: корисні поради від Супрун

Багато людей відкладають візит до стоматолога до останнього через дентофобію. Тож колишня керівниця МОЗ України Уляна Супрун розповіла, як побороти цей страх.

Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook розповіла про страх перед візитом до стоматолога – дентофобію або одонтофобію – що може привести до серйозних проблем зі здоров'ям ясен і зубів. Ексчиновниця зазначила, що відчуття панічної небезпеки через стоматологічні процедури в керівництві з діагностики психічних захворювань (DSM-4) відносять до специфічних фобій.

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Дентофобія досить поширена у світі і вражає від 13% до 24% людей на планеті.

Ця боязнь найчастіше активізується через звук бормашини – інструменту для свердління, який часто використовують стоматологи у своїй роботі. Тривожність також може бути спровокована видом голок або свердел, криків інших пацієнтів, специфічних запахів, які найчастіше відчуваються в стоматологічному кабінеті тощо. Серед симптомів, які супроводжують дентофобія, вказуються: підвищена пітливість, високий тиск, швидке серцебиття, нудота, ірраціональний страх, відчуття паніки, задишка і сухість у роті, тривога і панічні атаки, почуття страху і тремтіння.

Для того, щоб подолати дентофобію, застосовують:

Когнітивно-поведінкову терапію (яка також використовується для боротьби з іншими фобіями), що має на меті змінити негативні думки, дії, налаштування, які виникають у зв'язку з візитом до стоматолога і лікуванням зубів.

Методи релаксації – техніки глибокого дихання або медитації.

Використання різних медикаментозних засобів – заспокійливих, знеболювання, анестезії, медикаментозного сну та інше.

Крім того, люди можуть і самі сприяти зменшенню страху перед візитом до стоматолога. Для цього Супрун перерахувала наступні "прийоми":

Знайдіть лікаря, який має досвід роботи з пацієнтами з такою фобією.

Відвідайте його кабінет, щоб познайомитися і оглянути приміщення. Проговоріть з лікарем про ваші страхи.

Вибирайте ранні години для візиту лікаря, щоб уникнути гнітючого очікування і пов'язаного з ним надмірного стресу.

Запросіть із собою близьку людину, яка при необхідності зможе з вами бути поруч безпосередньо під час візиту.

Узгодьте умовний знак зі стоматологом, щоб повідомити, що вам потрібна перерва. Це може бути простий жест рукою, який надасть вам впевненості і відчуття контролю над ситуацією.

По можливості починайте лікування з менш інвазивних процедур. У міру зростання довіри до лікаря і встановлення з ним зв'язку, можна продовжувати працювати з більш серйозними проблемами.

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