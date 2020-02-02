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Чим небезпечна пліснява на продуктах: Супрун дала пояснення
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Колишня виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала рекомендації щодо появи плісняви на продуктах.
За словами Супрун їсти продукти, на яких з’явилась пліснява, не варто. Навіть якщо на перший погляд її небагато і пошкоджену частину можна відрізати, насправді пліснява може уразити значно більшу частину продукту.
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Місце появи плісняви у квартирі слід ретельно вимити засобами, які містять хлор, та обробити фунгіцидами. При цьому треба відкрити вікна та працювати в рукавичках, масці та захисних окулярах. Якщо пліснява пішла по стінах чи гіпсокартонних плитах, ці місця потрібно замінити, а поверхню під ними обробити фунгіцидами.
Але краще до появи плісняви не доводити, тому варто контролювати вологість повітря, регулярно провітрювати приміщення та замінювати фільтри в кондиціонерах та зволожувачах повітря. Крім того, варто одразу після прання розвішувати речі сушитись та не складати вологі речі до шафи.
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