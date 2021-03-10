Як побороти страх перед виступом у Zoom: поради експертів

Спілкуватися в онлайн-конференціях значно складніше, ніж виступати на фізичних заходах. До такого висновку прийшли вчені, і це підтверджують результати експериментів. У них людям складніше давалося розпізнавання емоцій на портретах і легше на фотографіях у повний зріст.

Глава Коледжу Барнард у Нью-Йорку Шан Бейлок запропонувала кілька порад, які допоможуть подолати страхи перед виступом у Zoom і зробити презентацію максимально ефективною.

Це цікаво: Сови vs жайворонки: стало відомо, хто ефективніший на роботі

Спеціалістка заявила, що найкращий спосіб впоратися зі страхами – практикуватися в схожих умовах, наприклад, заздалегідь проговорити виступ з друзями, перед дзеркалом або записати себе на камеру. Якщо практика не позбавить від спітнілих долонь, принаймні за цей час мозок звикне до такої тілесної реакції.



Спробуйте заздалегідь попрактикуватися / Фото Unsplash

Також дослідник рекомендує зайнятися абсолютно сторонньою справою напередодні презентації. За 15 хвилин до виходу можна почитати журнал чи приготувати собі чай, щоб не наганяти паніку та зайняти розум іншою роботою.

Учені звертають увагу на те, що тілесні реакції страху та приємного хвилювання схожі, і це можна обернути собі на користь. Коли серце починає битися частіше і перехоплює подих, можна думати про це як про передчуття відмінного виступу, а не про знак того, що через хвилину ви знепритомнієте.

Раніше ми розповідали, як використовувати мову тіла під час Zoom-конференції. Скористайтеся порадами експертів, щоб не хвилюватися та впевнено подавати себе як перед колегами по роботі, так і діловими партнерами.

Читайте також: Як на вас впливають кумедні меми, якими діляться колеги по роботі