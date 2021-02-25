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Як на вас впливають кумедні меми, якими діляться колеги по роботі

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Кумедні картинки дозволяють позбутися стресу - фото 1
Кумедні картинки дозволяють позбутися стресу

Згідно з новим дослідженням, проведеним Австралійським національним університетом (ANU), гумор допомагає впоратися зі стресом, пов'язаним з віддаленою роботою. Але є одна суттєва умова: ви самі повинні прагнути цього.

Виявляється, колеги, котрі відправляють смішний мем з котом, можуть підвищити кров'яний тиск одержувача. Такі дані виявили провідний автор, доктор Девід Ченг і його команда.

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"Якщо ви хочете посміятися і гуглити веселе відео, це допомагає знизити стрес. Вся річ у тому, що ви контролюєте ситуацію, відволікаєтеся у потрібний момент", – розповідає Ченг.

Як на вас впливають кумедні меми, якими діляться колеги по роботі - фото 449214

У випадку з колегами контроль над ситуацією йде до них, що може мати негативний ефект, особливо якщо гумор спрямований на висміювання. Результати дослідження були представлені в Journal of Vocational Behavior. Воно є продовженням праці 2018 року, яка показала, що гумор допомагає справлятися з агресією на робочому місці.

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Джерело: Medikforum
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