Як використовувати мову тіла під час Zoom-конференції: поради експерта

Як керувати мовою тіла під час Zoom-дзвінка

Французький менталіст Ремі Ларусс пояснив, як підвищити рівень інформативності через відеодзвінки. Весь секрет, за його словами, полягає у мові тіла.

До вашої уваги поради, які слід використовувати під час Zoom-конференції, аби вас краще розуміли співрозмовники.

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"Усупереч розхожій думці, аналіз міміки – ненадійний метод визначення емоційного стану співрозмовника", – заявив Ларусс на Vitra Summit, конференції з дизайну, скликаній швейцарським виробником меблів.

У перервах між запаморочливими картковими фокусами та головоломками він назвав причини, які впливають на сприйняття аудиторією пози, положення рук і жестів під час презентації.



Мова тіла під час Zoom-конференції надзвичайно важлива

Посилаючись на дослідження професора Стенфордського університету Джеремі Бейленсона, Ларусс пояснив, що зараз людина витрачає багато енергії й уваги на пошук невербальних сигналів під час віртуального спілкування. Тоді як мова тіла – це те, що на особистих зустрічах мозок сприймає природним чином.

"Один зі способів полегшити це когнітивне навантаження – буквально зменшити масштаб", – каже Ларусс. Для цього потрібно не притулятися до екрана пристрою, а сидіти або стояти так, щоб співрозмовники могли бачити верхню частину тіла один одного.

Французький менталіст також наголошує на важливості положення рук під час відеодзвінка, адже саме вони допомагають передати мову тіла.

"Участь у відеоконференції – немов розмова з людиною, що сидить за 2,5 фута (близько 80 см) від вас. Як правило, на такій відстані ми входимо у контакт з близькими родичами, але ніяк не з начальниками або клієнтами", – сказав Ларусс.



Намагайся робити так, щоб у кадрі було видно твої руки

Мислити, немов ти ілюзіоніст, може допомогти у стратегічному управлінні своїм часом. "Увага аудиторії має концентруватися лише на те, що я вважаю за потрібне", – пояснює менталіст принцип мистецтва помилкового напряму, якому він дав назву "моменти увімкнення та вимкнення".

Не забуваючи про проблему піків і спадів розумової активності, Ларусс каже, що для важливих моментів слід підбирати такий час, коли більша частина аудиторії готова приділити свою увагу. За словами менталіста, після періоду інтенсивного навантаження мозок людини має потребу у відпочинку, тому слід періодично робити паузи між вирішенням серйозних питань і кола другорядних.

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