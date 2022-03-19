Як побороти недовіру та підозрілість під час війни

Під час війни загострюється криза довіри, страх, а також розвивається підозрілість. І все це є нормальною реакцією нашого організму, оскільки йому потрібно адаптуватись до нових реалій. Як відновити емоційний баланс – читайте далі.

Вторгнення російських окупантів змусило українців забути про нормальне життя, тому всі найгірші емоції загострились, а страх та підозрілість змусили довіру поступово відійти на другий план. І в таких умовах це абсолютно адекватна реакція нервовою системи, пояснює психотерапевтка Анастасія Свердел у телеграм-каналі Психологічна підтримка.

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Кожна емоція, яка неконтрольовано виникає, має важливу функцію. Під час війни стає складніше довіряти, і це виникає не на порожньому місці.

Ті з нас, які мають досвід перебування під обстрілами, в бомбосховищах, інших критичних ситуаціях, розвинули почуття недовіри, яке в певний момент, можливо, зберегло життя. Ті, хто перебуває у відносно безпечній атмосфері, все одно відчули на собі негативний вплив війни з усією її нестабільністю і також певною мірою зростили свою недовіру до звичного світу. У кожному випадку це є адекватною відповіддю нашої психіки на дану реальність, – йдеться у повідомленні.

Саме підозрілість та недовіра є своєрідним намаганням хоча б якось повернути собі контроль над ситуацією. Тому тут дуже важливо розуміти, на що ви можете вплинути, а що не залежить від вас.

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Відсутність довіри потрібні тоді, коли допомагають рятувати власне життя та життя близьких. Саме це допомагає не просто покладатись на випадок, а справді приймати важливі рішення. Тим часом страх визначає небезпеку та допомагає її уникати. Підозрілість дозволяє зосередитись на речах, які можуть нести загрозу.

Важливо: постійно перебувати у режимі підвищеного тонусу з цими емоціями надто складно, це виснажує нервову систему. Тому знаходьте нагоду відновитись, розподіляти відповідальність.

Пам'ятайте, що об'єктивно неможливо все завжди контролювати. Значна частина нашого контролю є лише ілюзією, тому інколи доречно відпустити ситуацію.

Як би це не було прикро, але біль, кризи та катастрофи – також бувають частиною життя. Не залежно від того як ми будемо ставитись до навколишнього світу – з довірою чи недовірою, він все одно залишатиметься таким, яким є. Світові процеси – це щось набагато більше, ніж кожен з нас. Саме усвідомлення того, що інколи ми є безсилими щось змінити, дозволяє розслабитись і наповнитись більшою довірою до процесів, які відбувалися задовго до нашого існування і будуть після нашої смерті, – зазначає експерт.

Також неможливо змусити себе чи когось довіряти, але можна свідомо робити цей вибір. Зауважте, що довіра собі та власному народові серйозно покращує відчуття опори та загалом психічний стан.

Довіра нашим Збройним Силам України, керівникам і всій українській нації дозволяє відчути надійний фундамент, на який кожен із нас може опиратися. Якщо лягти на поверхню води й довіритись, то вода буде підтримувати. Так само довірившись можна відчути підтримку всієї України. За кожними із нас стоїть наш малий і великий рід, завдяки якому ми з'явилися на світ і якому можна довіряти. При цьому не забувати, що ми самі є особисто відповідальними за своє життя і життя своїх дітей, а від наших конкретних особистих рішень, вчинків і виборів також багато залежить, – підсумувала психотерапевт.

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