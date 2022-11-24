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Як підтримати близьку людину з ПТСР: поради експертів
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ПТСР – це посттравматичний стресовий розлад. Він розвивається у 12% людей, які пережили або стали свідками травматичних подій. Читайте далі та дізнайтеся, як допомогти людині з ПТСР і, головне, не нашкодити своїми діями та словами!
Платформа "Бережи себе" зазначає, що в умовах війни ймовірність потрапити в травматичну ситуацію для всіх українців та українок є досить високою.
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Фахівці відносять до основних симптомів цього розладу такі ознаки:
- загострена пильність без причин
- паніка та тремтіння через різкі звуки
- тривожність
- депресивні симптоми
- вибухова реакція
- відчуття провини за те, що вижили й у вас зараз все в нормі
- агресія та напади люті
- думки про самогубство
- проблеми з пам'яттю та концентрацією
Соціальний психолог Ілля Бачурін розповідає, що варто робити задля підтримки близької людини з ПТСР:
- Знецінювати – це не добре. Передусім це захворювання, яке має пройти певні етапи. Постався з розумінням до різних його проявів.
- Уникай речей, які можуть викликати спогади про травматичну подію.
- Не змушуй людину говорити. Достатньо дати зрозуміти, що ти можеш вислухати її, коли це буде необхідно.
- Підтримка близької людини – ресурс, який не менш важливий за професійну психологічну допомогу.
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