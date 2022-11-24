Як підтримати близьку людину з ПТСР: поради експертів

ПТСР – це посттравматичний стресовий розлад. Він розвивається у 12% людей, які пережили або стали свідками травматичних подій. Читайте далі та дізнайтеся, як допомогти людині з ПТСР і, головне, не нашкодити своїми діями та словами!

Платформа "Бережи себе" зазначає, що в умовах війни ймовірність потрапити в травматичну ситуацію для всіх українців та українок є досить високою.

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Фахівці відносять до основних симптомів цього розладу такі ознаки:

загострена пильність без причин

паніка та тремтіння через різкі звуки

тривожність

депресивні симптоми

вибухова реакція

відчуття провини за те, що вижили й у вас зараз все в нормі

агресія та напади люті

думки про самогубство

проблеми з пам'яттю та концентрацією

Соціальний психолог Ілля Бачурін розповідає, що варто робити задля підтримки близької людини з ПТСР:

Знецінювати – це не добре. Передусім це захворювання, яке має пройти певні етапи. Постався з розумінням до різних його проявів.

Уникай речей, які можуть викликати спогади про травматичну подію.

Не змушуй людину говорити. Достатньо дати зрозуміти, що ти можеш вислухати її, коли це буде необхідно.

Підтримка близької людини – ресурс, який не менш важливий за професійну психологічну допомогу.

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