Донорство крові: у МОЗ відповіли на найпоширеніші питання

В Україні продовжується національна кампанія "Твоя кров може воювати. Стань донором", тож у МОЗ поділились ключовою інформацією для тих, хто хоче вперше долучитись до донорства.

Стати донором може майже кожен повнолітній здоровий українець, та у багатьох людей залишається чимало запитань перед першим донорством. Тому у МОЗ вибрали 5 найпопулярніших тем для питань та дали на них зрозумілі відповіді.

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Поширені питання про донорство:

1. Чи потрібно заздалегідь проходити медогляд перед здачею крові?

Не потрібно, оскільки медогляд проводять безпосередньо перед здачею у центрі крові (чи в офісі, коли мехбригади приїздять на місця роботи у рамках корпоративних Днів донора).

2. Чи потрібно приносити якісь довідки в день донації?

Не потрібно. У центр крові обов'язково брати лише паспорт, а решту документів вже оформлюють на місці.

3. Чи потрібно завчасно здавати кров на аналіз?

Ні, оскільки всі потрібні аналізи проводять прямо у центрі крові. Групу крові та показники гемоглобіну повідомляють одразу після здачі крові з пальців. А вже за тиждень після цього надійдуть результати тестування на інфекції.

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4. У яких випадках можуть не допустити до здачі крові?

Причин може бути декілька. Рішення про допуск до донації ухвалює лікар. Головний принцип, яким при цьому керується медпрацівник – не нашкодити донору. Часом у донорів, що вперше здають кров, у день кроводачі підвищується кров'яний тиск (зокрема, через хвилювання). Або маса тіла нижча, ніж 50 кг. Або дуже слабкий зір (менше, ніж “мінус 6”). Часто причиною недопуску стає неправильна підготовка до кроводачі: неправильне харчування, перенесене нещодавно (менш як місяць тому) ГРВІ або менш як рік тому зроблене татуювання, прийом медпрепаратів, – пояснюють у МОЗ.

Заборона на донорство є лише з вагомих причин, серед яких злоякісні новоутворення, видалення органів, хвороби крові, вади серця, бронхіальна астма. Також не можуть бути донорами люди з інфекційними захворюваннями, серед яких сифіліс, туберкульоз, СНІД, вірусні гепатити, а також паразитарними захворюваннями (токсоплазмоз, ехінококоз тощо).

5. Як дізнатися, чи є в мене хронічні захворювання, несумісні з донорством крові?

Варто розуміти, що з багатьома хронічними захворюваннями дозволено здавати кров. Єдиною умовою є попереднє повідомлення про діагноз лікарів у центрі крові ще під час медогляду. Саме лікарі й ухвалюють рішення щодо допуску та пояснюють, у яких випадках ви не зможете стати донором.

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