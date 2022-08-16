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Чим відрізняються психолог, психіатр і психотерапевт: просте пояснення від МОЗ

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У чому різниця між психологом, психотерапевтом і психіатром - фото 1
У чому різниця між психологом, психотерапевтом і психіатром / Toa Heftiba on Unsplash

У випадку психологічних труднощів, як і з будь-якими фізичними хворобами, варто звертатись до лікаря. Але чимало людей не знають, у чому різниця між психіатром, психологом та психотерапевтом. Хто чим займається - читайте далі.

Війна змусила українців постійно перебувати у стані стресу та напруги, через що чимало громадян зіткнулись або зіткнуться з психологічними проблемами. І такого не варто боятись чи соромитись, адже це цілком нормально – звертатись до лікаря, коли щось йде не так зі здоров'ям. Тому у МОЗ створили інфографіки, які пояснюють, чим відрізняються психіатри, психотерапевти та психологи, а також до кого і коли звертаються.

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Дуже часто люди вживають слова "психолог", "психіатр" і "психотерапевт" як синоніми. Між ними є дещо спільне – кожен із цих спеціалістів працює з людьми, які мають проблеми психічного здоров’я, або хочуть їх попередити чи краще зрозуміти себе. Проте між освітою, методами та способами взаємодії цих спеціалістів із тими, хто до них звертається, – велика різниця, – наголошують фахівці.

У чому різниця між психологом, психотерапевтом і психіатром:

Психіатр обов'язково має вищу медичну освіту та може призначати лікарські препарати, а також коригувати лікування.

Чим відрізняються психолог, психіатр і психотерапевт: просте пояснення від МОЗ - фото 511499

До психіатрів звертаються у таких випадках:

Чим відрізняються психолог, психіатр і психотерапевт: просте пояснення від МОЗ - фото 511498

Психолог може не завжди бути лікарем, але має вищу гуманітарну освіту. Він не має права призначати медикаменти.

Чим відрізняються психолог, психіатр і психотерапевт: просте пояснення від МОЗ - фото 511500

До психологів звертаються у таких випадках:

Чим відрізняються психолог, психіатр і психотерапевт: просте пояснення від МОЗ - фото 511501

Психотерапевт може мати або вищу медичну, або вищу гуманітарну освіту. Він також не може призначати ліки, а також зосереджується на специфічних методах.

Чим відрізняються психолог, психіатр і психотерапевт: просте пояснення від МОЗ - фото 511502

До психотерапевтів звертаються у таких випадках:

Чим відрізняються психолог, психіатр і психотерапевт: просте пояснення від МОЗ - фото 511503

Де отримати безплатну психологічну допомогу:

  • Інтернет-платформа для консультацій Розкажи мені;
  • Безплатний чатбот для психологічної терапії Elomia;
  • Платформа Mindly, де надають безплатно не тільки одноразову консультацію, а й довгострокову терапію.

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