Як оптимізувати час на роботі: прості лайфхаки

Як мати вільний час на роботі

Відомий підприємець Томас Оппонг поділився легкими порадами, як підвищити свою продуктивність і позбутись неважливих завдань. Ці лайфхаки дозволять звільнити до 20% робочого часу.

Підприємець та блогер Томас Оппонг розповів, як правильно відрізняти завдання з високою та низькою цінністю, а також звільнити час на роботі та досягати успіхів.

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Чоловік пояснює, що варто вміти не лише розрізняти вагомість цілей чи завдань, а й приділяти цьому достатньо уваги, щоб бути продуктивним. Перш за все, розставити пріоритети та не боятись відмовлятись від неважливого.

Відключіть зайві сповіщення. Вони є однією з найбільших перешкод на шляху до продуктивності, адже щодня на сповіщення витрачається чимало часу. А на повну концентрацію увагу потрібно принаймні 23 хвилини.

Вимкніть сповіщення з соцмереж

Перевіряйте пошту та мережі у певний час. Якщо ви намагаєтесь одразу відповідати на всі листи, то це не лише відволікає від роботи, а й забирає вдосталь часу. Якщо ваша професія не потребує максимальної оперативності, то варто виділити певний час для перевірки пошти.

Автоматизуйте завдання. Складайте графік з завданнями, які повторюються постійно, та спробуйте автоматизувати їх. Це додасть вільного часу.

Не концентруйтесь на маловажливих завданнях. Не виділяйте багато часу та енергії на цілі, які не є першоважливими.

Виділяйте час лише на важливі завдання

Захищайте своє робоче місце. Оцініть свій робочий день та оберіть найважливіші обов'язки та завдання. А решту справ, які лише створюють ілюзію зайнятості, але не приносять нічого цінного, варто виконувати після всіх ключових. Також не бійтесь відмовлятись від завдань, які не мають перспективи.

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