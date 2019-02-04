Чому понеділок так втомлює: прості поради, як вижити

Понеділок вважається найскладнішим у тижні і чомусь втомлює більше, аніж будь-який інший день. Розповідаємо, чому так мало енергії і як з цим боротися!

Понеділок нещодавно почався, а ви вже встигли втомитись так, наче працюєте вже тиждень поспіль? Просто організм встиг відвикнути від роботи, тому потребує поступового відновлення. Ось кілька причин, чому самопочуття підводить, а також прості способи повернутись у ритм.

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Збився режим сну. Двох днів з пізнім засинання та прокиданням достатньо, щоб організм почувався так, наче змінив часовий пояс.

Що робити: Намагайтесь на вихідних не надто змінювати час, коли засинаєте і прокидаєтесь. Це дозволить не куняти на роботі. Якщо ж неділя була надто активною, то в понеділок вранці варто добре відкрити штори та запустити якомога більше світла, яке змусить швидше збадьоритись.

Збився режим сну

Невдалий настрій. Якщо ви ще на вихідних готувались, що попереду буде не надто вдалий тиждень, то не дивно, що понеділок забирає всю енергію.

Що робити: замість того, щоб ненавидіти понеділок з самісінького ранку, краще створити якусь приємну традицію цього дня. Тому попереду буде хоч щось приємне, що даруватиме гарний настрій.

Невдалий настрій

З крайнощів у крайнощі. Якщо ваш вікенд пройшов у лежачому положенні з серіалами та їжею, то збори на роботу можуть стати справжнім стресом. Навіть тиск починає стрибати, погіршуючи самопочуття.

Що робити: Після того, як прокинулись, упродовж 30 секунд зробіть глибокі вдихи та видихи. Також не відмовляйтесь від шпинату у понеділковому раціоні, адже він позитивно впливає на тиск та серце.

Ліниві вихідні

Надто активні вихідні. Якщо у суботу чи неділю у вас були надмірні фізичні навантаження, то не дивно, що тіло потребує відпочинку.

Що робити: Влаштуйте міні-зарядку, щоб покращити кровообіг, або ж займіться спортом.

Надто активні вихідні

Надто багато алкогольних веселощів. Свята чи просто посиденьки з друзями за бокалом алкогольних напоїв знижують імунітет та погіршують самопочуття.

Що робити: Спробуйте взяти себе у руки та оцінити норму вживання спиртного, яке не приноситиме бажання нікуди не виходити у понеділок.

Надто багато алкогольних веселощів

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