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Чи варто казати правду на співбесідах

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Скористайтеся цими рекомендаціями на співбесіді - фото 1
Скористайтеся цими рекомендаціями на співбесіді / Video Blocks

Вирушаючи на співбесіду, багато претендентів бояться нестандартних запитань. Давайте розберемося, як правильно поводити себе у стресових ситуаціях на співбесідах і точно отримати омріяну посаду.

Припустимо, вам поставили запитання, і ви знаєте на нього відповідь. А ще ви знаєте, що співрозмовник точно не хоче чути якісь окремі відповіді.

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Наприклад, ви прийшли на співбесіду, і фахівець з підбору кадрів веде вас відкритим офісом до свого столу. Звучить запитання: "Як ви ставитеся до колективного офісного простору?". "Правильна" відповідь тут така: "Чудово! Мені подобається спілкуватися з колегами і щодня бачити їхні обличчя".


А, якщо ви терпіти не можете відкриті офіси? Зрозуміло, вам потрібна ця робота, але ви не хочете брехати і позбавляти себе можливих привілеїв. Щоб провести грань між брехнею і недомовленістю, скористайтеся цими рекомендаціями:

  • Пам'ятайте, що ви не знаєте точно, яку відповідь хоче почути ваш співрозмовник
  • По можливості перебудуйте фразу
  • Поставте додаткові запитання
  • Заздалегідь подумайте про те, що може перешкоджати вам.

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Джерело: themuse
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