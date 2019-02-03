Чи варто казати правду на співбесідах

Вирушаючи на співбесіду, багато претендентів бояться нестандартних запитань. Давайте розберемося, як правильно поводити себе у стресових ситуаціях на співбесідах і точно отримати омріяну посаду.

Припустимо, вам поставили запитання, і ви знаєте на нього відповідь. А ще ви знаєте, що співрозмовник точно не хоче чути якісь окремі відповіді.

І ще: Британський сайт шукає туриста на зарплату у 100 тисяч доларів

Наприклад, ви прийшли на співбесіду, і фахівець з підбору кадрів веде вас відкритим офісом до свого столу. Звучить запитання: "Як ви ставитеся до колективного офісного простору?". "Правильна" відповідь тут така: "Чудово! Мені подобається спілкуватися з колегами і щодня бачити їхні обличчя".



А, якщо ви терпіти не можете відкриті офіси? Зрозуміло, вам потрібна ця робота, але ви не хочете брехати і позбавляти себе можливих привілеїв. Щоб провести грань між брехнею і недомовленістю, скористайтеся цими рекомендаціями:

Пам'ятайте, що ви не знаєте точно, яку відповідь хоче почути ваш співрозмовник

По можливості перебудуйте фразу

Поставте додаткові запитання

Заздалегідь подумайте про те, що може перешкоджати вам.

Читайте також: 7 важливих питань, які має поставити собі кожен чоловік