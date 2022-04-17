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війна

Як не зламатися перед обставинами: поради для вимушених переселенців

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Поради для вимушених переселенців - фото 1
Поради для вимушених переселенців / Erol Ahmed on Unsplash

Повномасштабне вторгнення російських військ змусило багатьох українців покинути свої домівки. І така вимушена міграція дуже складна не лише фізично, а й психологічно, тому розповідаємо, як впоратись з цим станом.

Напад окупантів на Україну позбавив чималу кількість громадян власних помешкань та змусив виїхати у безпечніші області та навіть країни, щоб врятувати себе та власних дітей. Однак навіть відносна безпека не позбавляє тривожних думок. Тому фахівці з Психологічної підтримки зібрали ряд поряд для вимушених переселенців, які допоможуть подолати цей складний етап у житті.

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Людина, яка вимушено мігрувала, має певні психологічні особливості, що виражаються у специфічному світосприйнятті, пригніченості психічних функцій, наявності психологічного травмування (синдром свідка). У такий момент особа може опинитись сам на сам із кризою ідентичності, тобто вона нездатна прийняти нову реальність або, якщо прийняла її, не може адаптуватися до цього, – зазначають експерти.

У такому стані з'являються проблеми з плануванням, втрата перспективи, неадекватна самооцінка, підвищений песимізм, складність з опануванням емоцій, соціально-агресивна поведінка та інше. Але це все нормальна реакція організму на тривалий стрес. Але чим довше людина перебуває у такій напрузі, тим гірше це позначається на її житті.

Як не зламатися перед обставинами: поради для вимушених переселенців - фото 503411

Як переселенцям адаптуватись до нових умов:

  • Прийміть ситуацію та нові обставини, усвідомте, що так буде не завжди, війна точно закінчиться;
  • Ваші емоції цілком нормальні, бо це реакція на ненормальні тривалі обставини;
  • За потреби запишіться на місцеві мовні курси;
  • Знайдіть місцеві інтернет-пабліки, щоб бути в курсі подій міста, де ви зараз перебуваєте;
  • Намагайтеся більше бувати на свіжому повітрі;
  • Приділяйте час собі (фізичні активності, хобі, медитації тощо);
  • За можливості допомагайте іншим людям;
  • Не відкладайте планування, спершу спробуйте скласти план на день, тоді на тиждень;
  • Відстежуйте свої емоції та відчуття (можна завести щоденник емоцій).

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