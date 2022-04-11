"Нічого не відчуваю": як побороти емоційне оніміння під час війни

Якщо вас вже не лякають вибухи, страшні новини більше не викликають сліз і здається, що ви зовсім нічого не відчуваєте, то це вказує на емоційне оніміння. Цей стан, на жаль, є доволі поширеним серед людей під час війни. Але і його можна побороти.

Чим довше триває війна, тим складніше опановувати емоцій і в певний момент може здатись, що люди й зовсім не здатні на жодні почуття. Причиною є емоційне оніміння, про що розповіли експерти з Психологічної підтримки.

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Емоційне оніміння – це певний процес (психічний та емоційний) відключення почуттів у відповідь на травмуючу подію. Воно може бути побічним ефектом ПТСР (посттравматичний стресовий розлад), тривоги або одним із симптомів депресії, – пояснюють фахівці.

Трапляються випадки, коли цей стан вказує на те, що людина не готова побороти всі негативні емоції, тому переносить їх на інший час. Емоційне оніміння відчувається, як "повна відсутність емоцій", "внутрішня пустка" тощо.

Як побороти емоційне оніміння:

Рухайтесь;

Ведіть активний спосіб життя;

Робіть речі, які приносили радість і задоволення;

Поверніть у нормі свій сон;

Більше спілкуйтесь з близькими, друзями, родиною;

Потурбуйтесь про свій раціон.

Якщо самотужки впоратись з цим станом не вдається, то найкраще звернутись за допомогою до спеціалістів. Це цілком нормально турбуватись про свій моральний стан, як і про фізичний. Психологи та психотерапевти також працюють онлайн на порталі tellme.com.ua. Тут можна анонімно описати свій стан та отримати безплатну допомогу.

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