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Як не зашкодити здоров'ю під час посту: три важливі поради
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Великий піст може стати серйозним випробуванням для організму, якщо вчасно не продумати свій раціон. Як і чим краще харчуватись у цей період, щоб підтримати своє здоров'я?
Про те, як постити з розумом, пише inforeactor.
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Піст після коронавірусу
Ситуація з новою коронавірусною інфекцією також накладає відбиток на рекомендації щодо дотримання посту. Його дотримання не рекомендовано пацієнтам, які зараз відновлюються після перенесеної інфекції, у випадку високого та дуже високого ризику зараження (можливе ослаблення імунного захисту організму), а також людям, які планують вакцинацію проти коронавірусу (можливе зниження ефективності вакцинації).
Правильний раціон
Щоб піст приносив максимальну користь, необхідно правильно продумувати свій раціон. Оскільки білкові продукти тваринного походження заборонені, замінювати їх треба рослинними: квасолею, горохом, сочевицею, грибами, горіхами, насінням, будь-якими цільними крупами.
Повільний вихід з посту
По закінченні посту не можна відразу різко збільшувати і об'єм їжі, і відразу вводити в раціон різні продукти. За час тривалих дієтичних обмежень шлунково-кишковий тракт змінює свою роботу, пристосовується до нових умов функціонування. Тому здійснюйте повернення до режиму поступово.
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