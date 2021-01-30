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Їжа, яка допоможе побороти зимову втому

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Ананас - фото 1
Ананас / pinterest

Дієтологи назвали продукти, які ефективно допомагають подолати втому. Яку їжу варто вживати кожен день?

Авокадо. Цей фрукт неймовірно корисний для організму. І боротьба з постійним відчуттям втоми йому теж під силу. А все завдяки дивному поєднанню вітамінів і мікроелементів, які змушують мозок прокинутися і почати працювати активніше.

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Ананас. Як і будь-який кислий фрукт, ананас дійсно надає підбадьорливий ефект на організм. А крім цього, він заряджає величезною кількістю вітамінів, що сприяє прискоренню обмінних процесів у вашому тілі. Це означає, що всі органи почнуть працювати більш ефективно.

Банани. Деякі відмовляються від цього фрукта, вважаючи його занадто калорійним. А дарма, адже банан багатий калієм, необхідним для нормальної життєдіяльності. Він бере участь в обмінних процесах і впливає на емоційний і фізичний стан людини. Тому часто причиною хронічної втоми може бути дефіцит деяких мікроелементів, в тому числі калію.

Їжа, яка допоможе побороти зимову втому - фото 445563

Шоколад. На нього лікарі радять налягати (звичайно, в розумних межах) в холодну пору року, коли не вистачає сонячного світла. Темний шоколад допомагає вашому організму виробляти серотонін, "гормон щастя", завдяки якому ви в цілому почуваєтеся краще.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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