Як не захворіти восени: поради медиків

У сезон розгулу інфекцій і високого ризику зараження вірусами ГРВІ, грипу, COVID-19 медики розповіли про головні заходи, що дозволяють ефективно зміцнити імунну систему й уникнути небезпечних захворювань. Візьміть на озброєння.

Що потрібно зробити, аби не знизити ризик захворіти восени?

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Зволожене повітря. За словами фахівців, показник вологості повітря в будинку не повинен опускатися нижче 50 відсотків – це перешкоджає поширенню вірусів грипу та застуди. Згідно з дослідженням Принстонського університету, віруси довше виживають та швидше розмножуються саме в сухому повітрі. До того ж через дефіцит вологи сохнуть слизові оболонки носа та горла, що полегшує проникнення вірусів в організм.

"Ось ще більш дієвий спосіб, що дозволяє уникнути зараження вірусами, – використання ефірних олій. Помістіть в ароматичну лампу дві краплі евкаліпта, одну краплю м'яти перцевої та дві краплі миртової олії – їх випаровування ефективно скорочують кількість патогенів у повітрі", – поділилися медпрацівники.

Гарна фізична форма. Наукові дані говорять, що люди, які займаються спортом по 60 хвилин два-три рази на тиждень, мають найменшу сприйнятливість до інфекцій, що викликаються вірусами. Ви також можете здійснювати щодня 30-хвилинну пішу прогулянку, наприклад, дорогою на роботу.

Здорове харчування. Серед головних заходів, що дозволяють уникнути зараження вірусами, експерти називають споживання поживних речовин, що зміцнюють імунну систему. У першу чергу це вітамін С (цитрусові), селен (горіхи), вітамін D (жирна риба), цинк (зерновий овес) залізо (червоне м'ясо).

Споживання жиру. Імунна функція організму знижується, якщо людина споживає менш як 1200 калорій на день. Особливо важливо для стійкого імунітету споживати достатню кількість здорового жиру, що підтримує функцію імунних клітин Т-лімфоцитів. До 30 відсотків щоденних калорій має надходити з таких продуктів, як риба, горіхи та насіння, а також нерафіновані олії.

Гарний настрій. Учені Університету Кентуккі виявили, що імунна система оптимістично налаштованих людей швидше перемагає віруси. Своєю чергою, високий рівень стресу – одна з причин схильності до зараження вірусними інфекціями, переконані дослідники. Для підтримки психічного здоров'я фахівці рекомендують вживати в їжу більше джерел пробіотиків (ферментовані продукти), оскільки вони ефективно оздоровлюють кишківник, чий стан впливає на функції головного мозку. Крім того, важливо дотримуватися регулярного графіка сну – засинати та прокидатися в один час.

Будьте здорові та бережіть себе, а також не забувайте носити захисні маски. Зараз це особливо важливо й актуально.

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