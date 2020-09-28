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Прості способи поліпшити імунітет перед сезоном застуд

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Осінь – період застуд - фото 1
Осінь – період застуд / nv

Щоб ваша імунна система була настільки сильною, наскільки це можливо, ми підібрали практичні поради, які варто використовувати в повсякденному житті.

Їжте більше фруктів і овочів. Простий спосіб переконатися, що ви отримуєте достатню кількість зміцнюючих імунітет антиоксидантів, вітамінів і мінералів, – це з'їсти веселку. Тобто, поласувати безліччю фруктів і овочів, таких як червоні яблука, картопля, вишня або виноград тощо.

І ще: Від цих продуктів варто відмовитись жінкам після 40

Чим більше різноманітних фруктів і овочів ви споживаєте щодня, тим більше збільшується спектр поживних речовин, які організм використовує для зміцнення своєї імунної системи.

Висипайтеся. Якщо вам не вистачає спокійного сну, ви будете більш сприйнятливі до інфекцій, оскільки під час сну ваше тіло щосили намагається боротися із запаленнями та інфекціями. У стані спокою тіло зайняте. За цей час воно відновлюється і вивільняє токсини, тому людина може відчувати себе оновленою. Ті, хто практикує нерегулярний режим сну, можуть мати проблеми зі своїм здоров'ям просто через нестачу сну.

Керуйте стресом. Існує безліч досліджень, які пов'язують рівень стресу з імунною функцією. Коли ми в стресі, імунна система теж не працює. Це тому, що стрес змушує організм виділяти гормони, такі як адреналін, дофамін, норадреналін і кортизол, які можуть знизити здатність організму виробляти лімфоцити – лейкоцити, які допомагають боротися зі шкідливими вірусами або бактеріями.

Як запобігти застуді - фото 427791
Як запобігти застуді

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Джерело: maniveselibasdati
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