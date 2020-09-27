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Несподівано, але факт: ці 5 продуктів можуть позбавити вас енергії

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Ці продукти можуть провокувати появу втоми - фото 1
Ці продукти можуть провокувати появу втоми

Правильні продукти можуть підвищити рівень енергії, а от неправильні – викликати почуття виснаження. Розповімо вам саме про ті, які можуть позбавити вас енергії, аби ви не починали свій день з них.

Зауважимо, що деякі з цих продуктів, здавалося б, навпаки мають підвищити рівень нашої енергії. Але насправді усе зовсім або частково не так.

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Цукор. Занадто багато цукру в раціоні може підвищити рівень глюкози у крові та спровокувати короткий приплив енергії. Але за ним піде її різкий спад, через що ми стрімко втрачаємо сили.

Несподівано, але факт: ці 5 продуктів можуть позбавити вас енергії - фото 427501
Не зловживайте солодощами

Кофеїн. Як і цукор він може підвищити нашу енергію, але в короткостроковій перспективі. А ось при надлишку кави запаси енергії, навпаки, дуже швидко виснажуються.

Фастфуд. "Порожні калорії" містять мало поживних речовин і багато жирів. Фастфуд може витіснити з нашого раціону енергетично поживні речовини, якщо ми вживаємо "порожні калорії" занадто часто.

Несподівано, але факт: ці 5 продуктів можуть позбавити вас енергії - фото 427502
Фастфуд часто містить порожні калорії та багато жиру

Рафіновані вуглеводи. Містять менше клітковини і можуть викликати сплеск рівня цукру у крові. Вуглеводна дієта провокує постійну слабкість і втому. Тому треба уникати білого хліба, білого рису і макаронів з перероблених зерен.

Алкоголь. Помірне вживання алкоголю – це нормально. Але якщо ви зловживатимете ним, то відчуєте, що енергія пішла, а це не дуже добре.

Несподівано, але факт: ці 5 продуктів можуть позбавити вас енергії - фото 427503
Алкоголь пити можна, але в помірних кількостях

Це зовсім не означає, що потрібно геть зовсім відмовитися від цих продуктів. Просто скоротіть їхню кількість та не забувайте про те, що максимум користі принесуть сезонні овочі, фрукти, а також крупи, злаки та бобові.

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Джерело: The Health Site
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