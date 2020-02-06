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Як не постраждати під час ожеледиці
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Випав сніг, тому на вулицях очікується ожеледь. Нижче ви можете прочитати корисні поради, яких варто дотримуватися для того, щоб не постраждати.
Основні поради пішоходам:
- Ходіть обережно, не поспішаючи, щоб ноги були розслаблені і трохи зігнуті в колінах, обов'язково треба ступати на всю підошву
- Не варто тримати руки в кишенях, тому що це додає можливості посковзнутися і впасти на руки, що призведе до серйозних травм
- Якщо ви похитнулися під час ходьби, то найкраще присісти, тоді будете мати реальний шанс не впасти
- Якщо розумієте, що все ж падаєте, тоді напружте м'язи
- Перебігаючи дорогу перед машиною, майте на увазі, що на слизькій дорозі машина гальмує в 4-5 разів повільніше
- Обходьте металеві кришки люків, тому що вони покриті льодом
Поради для водіїв:
- Дотримуйтеся швидкісного режиму, а також дистанції, відмовляйтеся від ризикованих маневрів, які можуть привести до аварійних ситуацій
- Знижуйте швидкість на мінімум, при наближенні до пішохідних переходів та місць дитячих установ
- Не забувайте включати габаритні вогні або ж протитуманні ліхтарі
- При погіршенні погодних умов, у зв'язку з випаданням снігу і ожеледицею на дорогах, не використовуйте автотранспорт з літніми шинами
І ще: Ось що категорично не можна поєднувати з кавою
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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