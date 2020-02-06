Як не постраждати під час ожеледиці

Випав сніг, тому на вулицях очікується ожеледь. Нижче ви можете прочитати корисні поради, яких варто дотримуватися для того, щоб не постраждати.

Основні поради пішоходам:

Ходіть обережно, не поспішаючи, щоб ноги були розслаблені і трохи зігнуті в колінах, обов'язково треба ступати на всю підошву

Не варто тримати руки в кишенях, тому що це додає можливості посковзнутися і впасти на руки, що призведе до серйозних травм

Якщо ви похитнулися під час ходьби, то найкраще присісти, тоді будете мати реальний шанс не впасти

Якщо розумієте, що все ж падаєте, тоді напружте м'язи

Перебігаючи дорогу перед машиною, майте на увазі, що на слизькій дорозі машина гальмує в 4-5 разів повільніше

Обходьте металеві кришки люків, тому що вони покриті льодом

Поради для водіїв:

Дотримуйтеся швидкісного режиму, а також дистанції, відмовляйтеся від ризикованих маневрів, які можуть привести до аварійних ситуацій

Знижуйте швидкість на мінімум, при наближенні до пішохідних переходів та місць дитячих установ

Не забувайте включати габаритні вогні або ж протитуманні ліхтарі

При погіршенні погодних умов, у зв'язку з випаданням снігу і ожеледицею на дорогах, не використовуйте автотранспорт з літніми шинами

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