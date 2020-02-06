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Ось що категорично не можна поєднувати з кавою

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Каву зі спиртними наяпоми поєднувати не слід - фото 1
Каву зі спиртними наяпоми поєднувати не слід

Якщо ви бодай раз пили каву з коньяком, то ми рекомендуємо відмовитися від цього популярного поєднання. Ви ж пам'ятаєте, що алкоголь здатний розслабляти, а кава – бадьорити. Чому ж не слід їх поєднувати – читайте далі.

Кава перед алкоголем

За пів години до вживання алкоголю кофеїн точно не буде зайвим. Кава знижує шкоду етанолу на організм, запускає вироблення спеціальних компонентів у печінці, активно розщеплюючи алкоголь. Додавши у підбадьорливий напій вершки, ви захистите свій організм. Молочні жири обволікають стінки травного тракту, як підсумок – етанол надходитиме в кров повільніше.

І ще: Чому не варто кожен день починати з кави

Кава і алкоголь

Поєднання алкоголю та кави вважається класичним. І досить небезпечним для здоров'я. Напої впливають на організм різними способами. Кава збуджує організм, підвищує тиск, звужує судини, а від спиртного нервова система стає спокійнішою, організм розслабляється, знижується тиск, розширюються судини.

Під впливом двох напоїв одночасно організм відчуває серйозне перевантаження: негативно позначається на стані центральної нервової системи, судин, серця.

Кава й алкоголь по-різному впливають на організм - фото 384407
Кава й алкоголь по-різному впливають на організм

Кава після спиртного

Якщо кава бадьорить, то, мабуть, здатна повернути до тями того, хто випив. Так думають люди і помиляються. Випитий напій, що бадьорить лише дарує відчуття тверезості, але призводить до помилкового відчуття.

Існує ціла низка ускладнень: частий пульс, руйнування судинних стінок, розвиток гіпертонії або гіпотонії, збільшення ризику розвитку гастриту, виразок, атеросклерозу, посилення роботи серця, порушення нервової системи, тривожність, безсоння, головні болі.

Занадто часте поєднання алкоголю й кави може внести людину до групи ризику. Інсульт, інфаркт – ось наслідки. Ще небезпечніше вживати алкоголь, каву і закурювати сигарету.

Читайте також: Медики пояснили, як кава впливає на потенцію

Джерело: Medikforum
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