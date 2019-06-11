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Представлено Xiaomi Mi Band 4: огляд і технічні характеристики фітнес-браслета

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Xiaomi Mi Band 4 отримав дві версії - фото 1
Xiaomi Mi Band 4 отримав дві версії

Компанія Xiaomi представила четверте покоління фітнес-браслета Xiaomi Mi Band. Ключовими фішками новинки стали кольоровий дисплей, збільшена місткість акумулятора, датчик ЕКГ і модуль NFC. Ціна при цьому залишилася на тому ж рівні, що й у попередника.

Попри удавану зовнішню схожість з попередньою моделлю, дизайн новинки зазнав деяких змін. Виробник відмовився від традиційного поглиблення в екрані для круглої сенсорної кнопки – її змінила іконка на плоскій поверхні. Сам AMOLED-дисплей з покриттям із загартованого скла став кольоровим і трішки "набрав" по діагоналі – 0,95 дюйма при роздільній здатності 120x240 пікселів.

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Оновилася і начинка фітнес-трекера, "серцем" якого став фірмовий чипсет Huangshan No.1 – за заявою виробника, він на 38% енергоефективніший, ніж аналогічні рішення на базі архітектури Arm Cortex-M4. Кожне з ядер процесора з підтримкою технології Always Оn відповідає за певну задачу: моніторинг пульсу, отримання даних ЕКГ-датчиків і розпізнавання симптомів аритмії.

Xiaomi Mi Band 4 потішить своєю ціною - фото 333436

Зарядні контакти змістилися в нижню частину корпусу, датчик ЕКГ і частоти пульсу розмістилися в центрі. Вага новинки становить 22,5 грама, браслет нагадує той, що використовувався у попередньому поколінні, щоправда, за заявою виробника, він отримав посилену пряжку.

Гаджет отримав магнітну зарядку - фото 333435

Xiaomi представила Mi Band 4 у двох версіях – з NFC і без нього. Браслет також оснастили модулем Bluetooth 5.0, голосовим помічником Xiao AI і можливістю синхронізації з пристроями "розумного" будинку. Корпус гаджета захищений від води за стандартом IP77 і витримує занурення на глибину до 50 метрів. Заявлений час автономної роботи на одному заряді вбудованого акумулятора на 135 мАг становить до 20 днів для базової версії і до 15 днів – для варіанту з NFC.

Від одного заряду він працюватиме до 20 днів - фото 333434

Програмні можливості пристрою представлені різними режимами моніторингу фізичної активності: плавання, біг на вулиці або в приміщенні, ходьба, фізичні вправи, верхова їзда. Завдяки вбудованому шестиосьовому датчику фітнес-трекер може розрізняти стилі плавання, відстежуючи частоту серцебиття в режимі реального часу. Відстежувати прогрес тренувань можна за допомогою фірмового додатка Xiaomi Sports App для смартфона.

Xiaomi Mi Band 4 буде коштувати 169 юанів (близько 642 гривні), а версія з NFC – 229 юанів (приблизно 870 гривень). Старт продажів новинки в Китаї припаде на 14 червня, дата старту продажів в Україні буде оголошена пізніше.

Користувачам, які не хочуть чекати появи Xiaomi Mi Band 4 в офіційному магазині, китайські продавці пропонують оформити попереднє замовлення вже сьогодні. Але є нюанс – ціна "гарячих" пропозицій вища за офіційну.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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