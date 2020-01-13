Як мандаринки допомагають схуднути

Іспанські науковці розповіли, що улюблений зимовий фрукт допомагає не лише покращити настрій, а й фігуру. Звісно ж, є й обмеження!

Учені з Університету Валенсії виявили, що мандарини дозволяють ефективно побороти зайву вагу. Річ у тому, що улюблений фрукт і дітей, і дорослих, має речовини, які пришвидшують процес схуднення.

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"В мандаринах є корисні органічні пігменти, а також ретиноїди, які активують цілий комплект процесів на клітковому рівні, допомагаючи організму позбавлятись зайвих кілограмів. Мандарини також запускають обмінні процеси, які змушують організм витрачати більше калорій, аніж він отримує з їжею", – пояснюють дослідники.

Щоправда, не варто перегинати палку та харчуватись лише мандаринами, адже будь-який корисний смаколик може стати шкідливим у великих кількостях. Тому фахівці рекомендують їсти невеликі порції мандаринок, але регулярно.

Користь мандаринок для схуднення

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