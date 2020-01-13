На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як мандаринки допомагають схуднути
-
- 40
Іспанські науковці розповіли, що улюблений зимовий фрукт допомагає не лише покращити настрій, а й фігуру. Звісно ж, є й обмеження!
Учені з Університету Валенсії виявили, що мандарини дозволяють ефективно побороти зайву вагу. Річ у тому, що улюблений фрукт і дітей, і дорослих, має речовини, які пришвидшують процес схуднення.
І ще: Як швидко схуднути після свят: поради дієтологів
"В мандаринах є корисні органічні пігменти, а також ретиноїди, які активують цілий комплект процесів на клітковому рівні, допомагаючи організму позбавлятись зайвих кілограмів. Мандарини також запускають обмінні процеси, які змушують організм витрачати більше калорій, аніж він отримує з їжею", – пояснюють дослідники.
Щоправда, не варто перегинати палку та харчуватись лише мандаринами, адже будь-який корисний смаколик може стати шкідливим у великих кількостях. Тому фахівці рекомендують їсти невеликі порції мандаринок, але регулярно.
Читайте також: Чому взимку не варто зловживати кавою
-
15:51Apple представить у 2020 році п'ять нових iPhone
-
15:32Британка купила банани із сотнею тропічних павуків: фото
-
15:25Привітання з Днем ангела Василя 2020: вірші, проза й смс на іменини
-
15:16Відео з фітоняшкою у відвертій сукні підкорює Instagram
-
14:55Теплі напої, які рятують від кашлю
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:32Дженніфер Лопес знялася в сексуальних образах для реклами Versace: пікантні фото
-
14:15Потужні зливи перетворили Дубай у Венецію: відео
-
14:00ТЕСТ: Наскільки добре ти знаєш популярні українські хіти?
-
13:53Гендиректор Xiaomi розсекретив назву компанії
-
13:32Minecraft School of Witchcraft and Wizardry: дивіться трейлер гри за Гаррі Поттером
-
13:15Як мандаринки допомагають схуднути
-
12:55Надя Дорофєєва завела мережу відвертим кадром і бікіні з Домінікани
-
12:33Кіт і картопля фрі: епічні відео розсмішило мережу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:14Гнучкий ноутбук й авто від Sony: найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020
-
11:39Як виглядає найнеочікуваніший вживаний автомобіль із Польщі, який оцінить кожен автофан
-
11:13У київському ботанічному саду зацвіла найстаріша пальма в Європі: фото
-
10:38Дівчина, яка танцювала за кермом автомобіля, стала зіркою мережі: веселе відео
-
10:16У найвищу будівлю світу вдарила блискавка: вражаючі кадри
-
09:41Ford опублікував ефектне відео, який демонструє можливості Bronco 2021
-
09:15Картинки зі Старим Новим роком 2020: гарні листівки і прикольні відкритки
-
08:56Анна Різатдінова вразила мережу складними позами з йоги: спокусливі фото
-
08:23Японський мільярдер почав пошуки дівчини для польоту до Місяця
-
07:50Спортсмени на Олімпійських іграх в Токіо 2020 спатимуть на картонних ліжках: фотофакт
-
14:00ТЕСТ: Наскільки добре ти знаєш популярні українські хіти?
-
12:14Гнучкий ноутбук й авто від Sony: найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020
-
07:26Погода в Україні 13 січня: точний прогноз по містах
- 12 січня
-
21:25Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні за 2019 рік
-
19:45Дівчина тижня: порнозірка Райлі Рейд, яка відправить тобі голе фото за однієї умови (18+)
-
17:25Що носить найстильніший чоловік десятиліття: 15 модних образів Роджера Федерера
-
14:50Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Як швидко схуднути після свят: поради дієтологів
-
08:19Погода в Україні 12 січня: у яких областях буде найхолодніше
- 11 січня
-
21:24Після сексу: оголена Настя Каменських розбурхала мережу інтимним фото
-
19:21Українець на висоті 6377 метрів встановив незвичайний світовий рекорд
-
17:04Киньте гріш Відьмакові: українська версія пісні підкорює мережу
-
14:06Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії
-
12:05Знахідка для водіїв! Чому в салоні автівки слід зберігати котячий наповнювач
-
10:44Перше місячне затемнення 2020: з'явились дивовижні фото Вовчого місяця
-
08:18Погода в Україні 11 січня: точний прогноз по містах
- 10 січня
-
21:2111 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Як після свят відновити режим сну: прості поради
-
17:49Як не буксувати на снігу: експерти розкрили секрети водіння в екстремальних умовах
-
15:00ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний водій
-
12:20Рятувальники звернулись до українців з попередженням
-
10:15Вже не 36,6: учені визначили нову нормальну температуру тіла
-
08:19Погода в Україні 10 січня: прогноз на п'ятницю
- 09 січня
-
20:50Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу нового десятиліття
-
18:17Супергеройське кіно: нові фільми від Marvel, які вийдуть у 2020 році