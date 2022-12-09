Свято наближається: як правильно вибрати мандарини

Сезон мандаринок стартував, тож саме час згадати про поради, як обрати солодкі та смачні фрукти.

Фахівці розповідають, що на поверхні цих фруктів можуть бути шкідливі речовини та навіть личинки мух. Тому є кілька правил, які допоможуть вибрати "правильні" мандаринки, пише Радіо MAXIMUM.

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Як вибрати солодкі мандарини у магазині

Липкість. Якщо шкірка мандаринок є липкою, то це може вказувати на те, що їх покривали етиленом. Цей хімікат дозволяє довше зберігати фрукти, але є небезпечним для печінки.

Надто соковитий. Якщо на фрукті залишається вм'ятина від дотиків, а сам він виглядає ну дуже соковитим, то не поспішайте його брати. Цілком ймовірно, що такі мандарини переморожені, тому смак і якість буде не тою.

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Привабливий блиск. Якщо мандаринки зовнішньо схожі на ідеальні фрукти з реклами, то краще утриматись. "Воскове" покриття може вказувати на обробку фунгіцидами, які не дозволяють з'являтися цвілі, але є небезпечними для організму

Якщо мандаринки зовнішньо схожі на ідеальні фрукти з реклами, то краще утриматись. "Воскове" покриття може вказувати на обробку фунгіцидами, які не дозволяють з'являтися цвілі, але є небезпечними для організму Плями. Зелені місцинки на шкірці є показником того, що фрукт було взято з хворого дерева. Тому краще поберегти себе.

У будь-якому випадку, навіть якщо ви придбали мандаринки своєї мрії, є ще одне важливе правило.

Перед вживанням обов'язково мийте фрукти, адже на шкірці можуть бути небезпечні речовини. Також варто мити руки і після контактів зі шкіркою. – Наголошують медики.

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