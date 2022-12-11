Ектор Хіменес-Браво приготував мандариновий пиріг: рецепт від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви здивували своїх близьких та рідних смачненьким на свята. Він закликає спробувати мандариновий пиріг. Скуштуйте і ви вдома такий десерт!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати мандариновий пиріг.

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Пам'ятаєте ананасовий перевернутий пиріг Брі Ван Де Камп з Відчайдушних Домогосподарок? Сьогодні ми приготуємо дещо дуже схоже для тих, хто обожнює цитрусові! Найкраще підійдуть невеликі та солодкі мандаринки. Чим світліші цитрусові, тим вони кисліші", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Яйце – 1 шт.

Цукор – 30 г

Ванільний цукор – 8 г

Йогурт – 150 г

Борошно – 140 г

Розпушувач – 8 г

Мандарини – 1 кг

Інгредієнти на карамель:

Цукор – ¾ склянки

Вода – 2 ст.л.

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