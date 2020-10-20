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Прості поради, як читати новини і залишатись щасливим
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Добре почуватись у постійному новинному потоці доволі складно, особливо у 2020 році, коли пандемія не стихає. Тому зібрали кілька порад психологів, як читати новини та не втрачати бажання повноцінно жити.
Навіть у власному домі та у затишку можна почуватись зовсім незахищеним, коли мова заходить про новини. Перегляд телепрограм, просто гортання стрічки в соцмережах – все це може викликати страх, гнів, хвилювання і смуток. Тому не дивно, що психологи з Psychology Today дали кілька порад, як у цей нелегкий час підтримувати своє психічне здоров'я.
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Присядьте на "новинну дієту"
Якщо ви реально підсіли на новини і не можете втриматись від того, щоб не дізнатись, що у світі та в країні трапилось за останні кілька годин, то пора з цим щось робити. Влаштуйте собі "новинну дієту", як з солодощами, приміром. Визначтесь, скільки часу вам потрібно для того, щоб бути в курсі основних новин. Наприклад, ранкові 15 хвилин.
Відновіться
Вибирайте речі, які приносять вам задоволення, наприклад, зустрічі з друзями, читання книг, похід в кіно, прослуховування музики, прогулянка на природі. Щодня створюйте вікно для таких справ, щоб отримувати максимум позитивних емоцій та нівелювати вплив на психіку не найприємніших новин.
Займайтесь тим, що вмієте
Варто усвідомити, що одна людина не може впоратись з усіма проблемами світу. Тому займайтесь тим, що вам подобається і що ви умієте, щоб бачити хороші результати. Це дозволить не втратити відчуття гідності та почуватись корисним.
Думайте про позитивне майбутнє
Дуже важливо мислити позитивно та уявляти своє хороше майбутнє загалом і в деталях. Подумайте про те, які чудові зміни можуть відбутись у майбутньому. Запитайте, що варто зробити для того, щоб вони стали реальними. Що може допомогти у втіленні цих мрій та цілей? Починайте працювати над цим і не втрачайте запал.
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