Тест на самооцінку: як сильно ви себе любите

Простий тест на самооцінку дозволить дізнатись, наскільки у вас здорове ставлення до себе. Просто оберіть на картинці квітку, яка сподобалась найбільше, та прочитайте її значення.

Прийняття себе у фізичному та духовному плані є дуже важливим для здоров'я та успішності. Тому цей простий тест дозволить за кілька хвилин визначити, чи справді у вас все гаразд із самооцінкою. Для цього потрібно подивитись на зображення кілька секунд та визначитись, яка із квіток найбільше припала до душі. Нижче можна знайти пояснення до кожного варіанту відповіді.

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Квітка №1. Якщо ви обрали цей варіант, то вас точно не можна назвати нарцисом, адже ви вмієте нормально сприймати конструктивну критику з боку оточення. Інша ж справа, коли хтось просто хоче вас образити. Також ви людина, яка дуже піклується про всіх навколо, а також готова вислухати чужі проблеми, проявити співчуття та дати мудрі поради.

Квітка №2. Ті, хто обираються цей варіант, чесно можуть мати "здоровий нарцисизм". Тобто, ви дуже добре знаєте про свої недоліки та переваги, але цінуєте їх однаково. Також вам до вподоби завжди сяяти і бути в центрі уваги. Водночас за жоден вчинок, яким би він не був, вам ніколи не буває соромно.

Квітка №3. Вас з упевненістю можна назвати дуже творчими, працьовитими та інтелектуальними людьми. Насправді у вас може бути безліч талантів та умінь, але ви дуже рідко їх демонструєте. Що й казати про хизування! Зате ви все одно вдячні долі та собі за те, що маєте.

Квітка №4. Ви особливий нарцис, який настільки себе любить, що мало що помічає, окрім себе. Вам подобається з головою пірнати у свої справи та насолоджуватись власними успіхами. Доволі рідко вам вдається все ж відвести погляд від свого відображення та побачити світ навколо. І це не дивно, адже ви навіть оточили себе людьми, які підживлюють ваше его.

Квітка №5. Хоч вас і можна назвати дуже сором'язливою персоною, але при цьому ви не втрачаєте відчуття власної гідності. Для вас важливо турбуватись та поважати себе, а також відстоювати власні кордони. Але вам зовсім не потрібно бути у центрі уваги для цього.

Квітка №6. Якщо ви обрали цей варіант, то у вас є всі шанси, щоб стати нарцисом. Але від цієї слизької стежинки вас рятує те, що вам хочеться бути корисними, відданими та чуттєвими. І все б нічого, однак і ви маєте недолік: у вашому світі правильними є тільки ваші слова та дії, а інша позиція не має права на існування.

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