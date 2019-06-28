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Як літаки впливають на атмосферу Землі

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Як літаки впливають на атмосферу - фото 1
Як літаки впливають на атмосферу / meteovesti

Нове дослідження вчених з Німецького аерокосмічного центру (DLR) показало, що авіація руйнівно впливає на атмосферу Землі. Виявилося, що контрастні сліди, які створюють літаки, також згубним чином впливають на температуру нашої атмосфери.

Під час перельотів на верхній межі тропосфери, вихлопи двигунів літаків залишають конденсаційні сліди водяної пари, що утворюють перисті хмари. Більшість цих перистих хмар розсіюються досить швидко, але за певних умов вони можуть затримуватися на години, а коли це відбувається, вони нагрівають атмосферу, поглинаючи теплове випромінювання, що випускається Землею.

І ще: Науковці розповіли, чому не варто надто часто подорожувати літаками

Перисті хмари нагрівають атмосферу - фото 337080
Перисті хмари нагрівають атмосферу

Нові результати вчених з Німецького аерокосмічного центру показують, що до 2050 року глобальне потепління, викликане конденсаційними слідами, буде посилено у три рази, ніж у 2006 році. Старший автор дослідження Ульріке Буркхардт з DLR не дуже здивувалася отриманим результатам, зазначивши, що саме повітряний рух, згідно з прогнозами, збільшиться в 4 рази за той же період часу.

Очікуване зростання потепління через перисті хмари також частково обумовлене тим, що сучасні літаки літають трохи вище за своїх попередників, що, ймовірно, призведе до більшого утворення конденсату в тропіках і посилення глобального потепління, – зазначає Ульріке Буркхардт.

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Джерело: gizmodo
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