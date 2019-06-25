Автомобільні стоянки у США заполонили літаки Boeing: чому так?

Автомобілістам Рентона, штат Вашингтон, стало непросто знайти вільне місце для паркування. Річ у тім, що компанія Boeing, яка базується в місті, тепер використовує стоянки для складування несправних літаків 737 Max.

Як передає місцевий телеканал King 5 News, водії змушені буквально ділити парковки з Boeing. Усього у світі налічується близько 500 відкликаних з експлуатації літаків 737 Max. Близько 100 з них наразі чекають ремонту на підприємстві Boeing в Рентоні.

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Раніше в цьому році польоти Boeing 737 Max були заборонені в США, слідом Європейське агентство національної безпеки (EASA) заборонило перебування Boeing 737 MAX 8 і Boeing 737 MAX 9 у всьому повітряному просторі Європейського союзу. Таке рішення було прийнято після аварії 737 MAX 8 ефіопської авіакомпанії, в якому загинули всі 157 осіб, що перебували на борту.

У Boeing провели розслідування авіакатастрофи і прийшли до висновку, що причиною став помилковий кут введення "датчика атаки". Пізніше була виявлена ​​ще одна проблема в програмному забезпеченні цієї моделі, не пов'язана з першою.

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