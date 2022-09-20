Як керувати своїм гнівом, щоб не зіпсувати стосунки з оточенням: дієві поради

Як впоратись з гнівом під час спілкування / 傅甬 华 on Unsplash

Не існує людей, які ніколи не гніваються, але дуже мало хто вміє опановувати цей стан. Тому ловіть прості та дієві поради, як під впливом гніву не погіршувати стосунки з людьми навколо.

У всіх бувають складні моменти у житті, коли гнів затьмарює розум і це позначається на оточенні. Тому практична психологиня Юлія Ворман поділилась порадами, які дозволять екологічно вгамувати цю емоцію та не зриватись на людях поряд.

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Як впоратись з гнівом під час спілкування:

1. Відтягніть час. Коли відчуваєте імпульс до зриву, то спробуйте не реагувати. Якщо є можливість фізично віддалитись від об'єкта подразнення, то краще це зробити, а вже за 15 хвилин ви повернетесь до спокійного стану.

Відмовляючись реагувати на подразник звичним неекологічним способом, ви даєте собі внутрішню свободу. Ваша початкова реакція – це лише звичка, рефлекс, що формувався із самого дитинства. За бажання ви можете це змінити, поступово відпрацьовуючи нові стратегії поведінки. Для цього вам знадобиться час, терпіння та увага, – пояснює психолог.

2. Чітко визначайте, що вам під силу змінити, а що – ні.

Важливо вміти відпускати ситуацію, якщо ви не можете ніяк на неї вплинути. Не нав'язуйте іншим власне бачення світ.

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3. Не принижуйте та не ображайте співрозмовника

Вам не потрібні вороги, тому краще уникати образ. У випадку, коли співрозмовник не має рації, то вже краще засудити вчинок, а не особу.

4. Якщо ситуація дозволяє і у вас є почуття гумору, то пожартуйте

Жарти та гумор допомагають розчинити гнів та швидко розрядити атмосферу навколо.

5. Спробуйте побачити ситуацію очима співрозмовника та зрозуміти його логіку.

Якщо ви проявляєте байдужість до думки людини, то ви прагнете домінувати, а не розв'язувати конфлікт. Тому гнів буде лише наростати.

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6. Спрямуйте гнів у продуктивну діяльність

Якщо хвилю вже не спинити, то використайте її під час фізичної роботи чи занять спортом. Така активність допомагає швидко впоратись з емоціями.

7. Коли гнів захоплює, то поставте собі ці питання: я справді незадоволена/ий? Яка з моїх потреб не виконана? Що я можу зробити зараз для того, щоб покращити свій стан? Якщо є можливість, то занотуйте свої відповіді. Це дозволить краще зрозуміти себе та контролювати емоції.

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