17 фактів, якими інтроверти хотіли б поділитись з колегами та босами

Факти про інтровертів на роботі, які варто брати до уваги / Christin Hume on Unsplash

Інтроверти часто реагують на світ по-іншому, ніж їхні екстравертні колеги. Це стосується всього: від ділових стосунків і до формату роботи. Тому зібрали важливі та цікаві факти, про які інтроверти хотіли б повідомити своїх співробітників та керівників.

Єдина фундаментальна відмінність між інтровертами та екстравертами полягає у тому, як людина отримує енергію: перші заряджають свої особисті батарейки, проводячи час наодинці або у спокійному середовищі, а другі надають перевагу компанії інших людей. Звісно ж, чимало хто знаходиться десь посередині між цими двома темпераментами, хтось ближче до закритих особистостей і навпаки, пише HuffPost.

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Тому зібрали найважливіші факти, якими б інтроверти прагнули поділитись зі своїм оточенням на роботі, щоб уникнути зайвого дискомфорту. На це варто зважати у кожному колективі.

1. Кілька нарад поспіль мене втомлюють

Тут роль не грає формат, адже і онлайн, і офлайн інтровертам потрібен час, щоб відновитись між зустрічами.

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2. Не ображайтесь, якщо я відмовляюсь погуляти з усіма після роботи

Хоч інтроверти і можуть чудово спілкуватись з оточенням упродовж робочого дня, але їм дуже важливо побути і наодинці, щоб отримати вдосталь енергії для нового дня. Тому для них більше підходять гучні зустрічі з колегами раз у квартал, але не кожні два тижні чи частіше.

3. Я можу зробити значно більше, якщо маю особистий простір

Відкриті офіси без кабінетів гарантують інтровертам дискомфорт та погіршення продуктивності. Будь-які відволікання заважають їм налаштуватись на роботу та збільшують хвилювання щодо дедлайнів.

4. Я продуктивніше працюю з дому

Для багатьох перехід на віддалену роботу став неабияким порятунком і дуже позитивно позначився не лише на моральному стані, а й на успішності. І це не означає, що інтровертам не подобаються колеги, але вони відчувають напругу, коли повинні 5 днів у тиждень бути привітними.

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5. Мені потрібен час на підготовку

"Розмовляючи з босом, я сказала, що хотіла б спробувати себе на керівній посаді. У той же вечір він попросив мене взяти на себе проєкт, не давши часу на вивчення матеріалів, планування та роздуми. Це викликало у мене неймовірний стрес, тож я повідомила, що з радістю візьмусь за схожий проєкт у майбутньому, якщо мене попередять завчасно. Але виявилось, що це був тест, який я провалила, тож мені більше не пропонували стати керівником. Я знаю, що можу бути хорошим лідером, але не тоді, коли я так ошелешена", – відзначає одна з опитаних виданням HuffPost працівниця-інтроверт.

6. Спільні розваги та інше для мене є суцільним жахом

Здавалося б, що спільна активність має допомогти колегам працювати краще та зробити атмосферу приємнішою. Однак для інтровертів це неабиякий стрес та паніка. Хоч вони й усвідомлюють, що має бути весело, але це вимагає надто багато зусиль.

7. Модеруйте наради, щоб інтроверти не залишались осторонь

Ідеї не стають кращими, якщо їх озвучувати емоційно та гучно, тому важливо дослухатись і до тих, хто говорить спокійніше. Інтроверти просять не дозволяти дуже гучним колегам повністю захоплювати всі наради.

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8. Інколи мені потрібно відмовитись від розмови, щоб зекономити енергію

Якщо інтроверт не зупиняється на коридорі чи на кухні для невеличкої розмови ні про що, то це не означає, що він не в гуморі або не товариський.

"Я намагаюсь зберегти енергію, щоб її вистачило на роботу, заради якої я тут".

9. Я краще працюю наодинці або в невеликій групі

"Так я почуваюсь найкомфортніше та можу розслабитись".

10. Визнання моєї праці – це чудово, але не привселюдно

Інтроверти значно краще сприймають похвалу та заохочення не перед усіма колегами під час нарад, а в персональних повідомленнях.

11. Мені потрібен час, щоб перемикатись між завданнями

"Якщо я займаюсь якоюсь справою, а потім мені хтось ставить питання, то я не зможу одразу відповісти. Справа не у компетентності, а в тому, що мені потрібно більше часу, щоб перемкнутись".

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12. У мене є хороші ідеї, але мені складно ділитись ними на командних "мозкових штурмах"

Інтровертів не варто недооцінювати лише тому, що вони не виступають під час великих зборів працівників. Насправді їм просто легше ділитись ідеями іншими способами, які не вимагають такої кількості людей поряд.

13. Я надаю перевагу повідомленням, а не дзвінкам

"Будь ласка, не телефонуйте мені, коли буде достатньо повідомлення. Я надам кращу та розумну відповідь на будь-які питання чи щодо будь-яких проблем, якщо мені не доведеться з вами розмовляти".

14. Коли просять по черзі поділитись чимось, то мені дуже ніяково

Якщо на зустрічі розпитують у кожного про справи чи плани на вихідні, то інтроверти вже відчувають таку ж тривогу, як і під час опитувань у школі.

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15. Те, що я мовчу, не означає, що я не беру участь в обговоренні

Інтровертам потрібен час, щоб спокійно проаналізувати інформацію, а вже тоді озвучувати свої думки з цього приводу.

16. Мої сильні сторони можуть бути менш очевидними, але вони не менш цінні

"Моє керівництво вважає, що хороший вчитель – це дуже комунікабельна особистість. Він повинен бути гучним та веселим, щоб привернути та підтримувати увагу учнів. Боси не усвідомлюють, що інтроверти спостережливіші та є цінними працівниками".

17. Мені потрібна обідня перерва, щоб побути наодинці

Командні обіди є гарною практикою, але вони забирають час в інтровертів на те, щоб зібратись з думками та силами.

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