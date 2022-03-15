Як і коли вакцинуватися українцям, які виїхали за кордон під час війни: пояснення МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про важливість вакцинації. Пам'ятайте про те, що коронавірус нікуди не дівся. А найкращий спосіб мінімізувати зараження – вакцинуватися.

Тож у МОЗ розповіли, як вакцинуватися тим, хто виїхав за кордон. Своїми порадами відомство поділилося у фейсбуці.

Варте уваги: Як заснути в умовах постійної тривоги: поради психолога

Як вакцинуватися проти COVID-19 у різних країнах

Литва

Доступні вакцини:

Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);

Johnson&Johnson (однодозна);

Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3 – 4 тижні);

Vaxzevria (дві дози з інтервалом 4 – 12 тижнів).

У цій країні дозволена вакцинація дітей віком від 5 до 11 років. Її проводять вакциною Pfizer/BioNTech, призначеною спеціально для дітей.

Які документи потрібно мати з собою?

для дорослого – паспорт;

для дитини – свідоцтво про народження, документ одного з батьків, згода батьків, що підписується на місці.

У МОЗ зазначають, якщо у вас є дозвіл на проживання, карта члена сім'ї громадянина ЄС, свідоцтво про право проживання в ЄС – не забудьте взяти їх з собою.

Як зареєструватися:

Якщо у вас є персональний ідентифікаційний номер, виданий у Литві – ASMENS KODAS – ви можете зареєструватися на сайті або зателефонувати на номер 1808.

У разі відсутності номеру, слід звернутися до пункту муніципального самоврядування (savivaldybė), в якому ви хочете провести вакцинацію. Перелік пунктів, а також їхні контакти за цим посиланням.

Латвія

Доступні вакцини:

Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);

Johnson&Johnson (однодозна);

Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3 – 4 тижні);

Vaxzevria (дві дози з інтервалом 4 – 12 тижнів).

У цій країні можна вакцинуватися усім, кому виповнилося 16 років.

Які документи необхідно мати з собою

Усе залежать від вашого статусу перебування у Латвії:

біженець – проїзний документ біженця та постійний дозвіл на проживання;

не резидент Латвії – паспорт, ID-код.

Як зареєструватися:

якщо у вас є інтернет-банкінг одного з банків Латвії або електронний підпис, чинний у Латвії, ви можете зареєструватися на цьому сайті ;

; якщо такої можливості немає, можна записатися за телефоном 8989.

Німеччина

Доступні вакцини:

Moderna (дві дози з інтервалом у 28 – 42 дні);

Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 3 тижні);

Johnson&Johnson (однодозна);

Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3 тижні).

Українці віком від 5 років можуть безплатно отримати щеплення від коронавірусу в центрах вакцинації, в кабінетах домашніх лікарів або в аптеках.

Іноземці віком 12+, які понад 3 місяці тому завершили базовий курс вакцинації від коронавірусу однією зі схвалених в ЄС вакцин, можуть отримати в Німеччині бустер.

Якщо ви щеплені двома дозами вакцини CoronaVac, вам доведеться розпочати вакцинацію спочатку однією з вакцин, схвалених до використання в ЄС, для того, щоб отримати сертифікат про вакцинацію, який визнають в Німеччині.

Які документи необхідно мати:

дорослим – документ, що засвідчує особу;

для вакцинації неповнолітніх – документ, що засвідчує особу, а також згода одного з батьків/опікунів;

сертифікат чи свідоцтво вакцинації, якщо ви вже маєте одну чи більше доз вакцини.

Як зареєструватися:

Записатися на вакцинацію можна онлайн на сайтах федеральної землі, на якій ви перебуваєте.

Інформацію з питань вакцинації та тестів англійською та російською мовами можна отримати за безоплатним номером телефона 0800 0000 837.

Ізраіль

Доступні вакцини:

Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 3 тижні);

Moderna (дві дози з інтервалом у 3 тижні);

AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 3 тижні).

Іноземці віком від 12 років можуть отримати першу, другу та бустерну дозу через 5 місяців виключно в центрі вакцинації Neve Shaanan в Тель-Авіві, за адресою Хагаліл, 6.

Які документи необхідно мати:

закордонний паспорт.

Як зареєструватися:

Записуватися на вакцинацію попередньо не потрібно. Неповнолітні мають бути у супроводі батьків або мати із собою дозвіл від одного з батьків/опікунів.

Франція

Доступні вакцини:

Moderna (дві дози з інтервалом у 4 – 7 тижнів, активна через 7 днів після другої дози);

Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом в 4 тижні, активна через 7 днів після другої дози);

Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом в 3 – 7 тижнів, активна через 7 днів після другої дози);

Johnson&Johnson (однодозна, активна через 28 днів + друга доза Pfizer чи Moderna через 8 тижнів).

Дозволена (але не обов’язкова) вакцинація дітей з 5 років вакциною Pfizer/BioNTech, призначеною для дітей, (спеціальна доза за згодою лікаря).

Які документи необхідно мати:

для дорослих – закордонний паспорт та ідентифікаційний код;

для дитини – свідоцтво про народження, документ одного з батьків, згода батьків, що підписується на місці.

Як зареєструватися:

Записатися на вакцинацію можна на цьому сайті. Додаткова інформація доступна за номером гарячої лінії (працює з 06:00 до 22:00) 0 800 130 000.

Вакцинуйтеся. Бережіть себе та своїх близьких!

Читайте також: Симптом фантомної сирени: що з цим робити