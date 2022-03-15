На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як і коли вакцинуватися українцям, які виїхали за кордон під час війни: пояснення МОЗ
-
- 43
У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про важливість вакцинації. Пам'ятайте про те, що коронавірус нікуди не дівся. А найкращий спосіб мінімізувати зараження – вакцинуватися.
Тож у МОЗ розповіли, як вакцинуватися тим, хто виїхав за кордон. Своїми порадами відомство поділилося у фейсбуці.
Варте уваги: Як заснути в умовах постійної тривоги: поради психолога
Як вакцинуватися проти COVID-19 у різних країнах
Литва
Доступні вакцини:
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
- Johnson&Johnson (однодозна);
- Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3 – 4 тижні);
- Vaxzevria (дві дози з інтервалом 4 – 12 тижнів).
У цій країні дозволена вакцинація дітей віком від 5 до 11 років. Її проводять вакциною Pfizer/BioNTech, призначеною спеціально для дітей.
Які документи потрібно мати з собою?
- для дорослого – паспорт;
- для дитини – свідоцтво про народження, документ одного з батьків, згода батьків, що підписується на місці.
У МОЗ зазначають, якщо у вас є дозвіл на проживання, карта члена сім'ї громадянина ЄС, свідоцтво про право проживання в ЄС – не забудьте взяти їх з собою.
Як зареєструватися:
Якщо у вас є персональний ідентифікаційний номер, виданий у Литві – ASMENS KODAS – ви можете зареєструватися на сайті або зателефонувати на номер 1808.
У разі відсутності номеру, слід звернутися до пункту муніципального самоврядування (savivaldybė), в якому ви хочете провести вакцинацію. Перелік пунктів, а також їхні контакти за цим посиланням.
Латвія
Доступні вакцини:
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
- Johnson&Johnson (однодозна);
- Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3 – 4 тижні);
- Vaxzevria (дві дози з інтервалом 4 – 12 тижнів).
У цій країні можна вакцинуватися усім, кому виповнилося 16 років.
Які документи необхідно мати з собою
Усе залежать від вашого статусу перебування у Латвії:
- біженець – проїзний документ біженця та постійний дозвіл на проживання;
- не резидент Латвії – паспорт, ID-код.
Як зареєструватися:
- якщо у вас є інтернет-банкінг одного з банків Латвії або електронний підпис, чинний у Латвії, ви можете зареєструватися на цьому сайті;
- якщо такої можливості немає, можна записатися за телефоном 8989.
Німеччина
Доступні вакцини:
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 – 42 дні);
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 3 тижні);
- Johnson&Johnson (однодозна);
- Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3 тижні).
Українці віком від 5 років можуть безплатно отримати щеплення від коронавірусу в центрах вакцинації, в кабінетах домашніх лікарів або в аптеках.
Іноземці віком 12+, які понад 3 місяці тому завершили базовий курс вакцинації від коронавірусу однією зі схвалених в ЄС вакцин, можуть отримати в Німеччині бустер.
Якщо ви щеплені двома дозами вакцини CoronaVac, вам доведеться розпочати вакцинацію спочатку однією з вакцин, схвалених до використання в ЄС, для того, щоб отримати сертифікат про вакцинацію, який визнають в Німеччині.
Які документи необхідно мати:
- дорослим – документ, що засвідчує особу;
- для вакцинації неповнолітніх – документ, що засвідчує особу, а також згода одного з батьків/опікунів;
- сертифікат чи свідоцтво вакцинації, якщо ви вже маєте одну чи більше доз вакцини.
Як зареєструватися:
Записатися на вакцинацію можна онлайн на сайтах федеральної землі, на якій ви перебуваєте.
Інформацію з питань вакцинації та тестів англійською та російською мовами можна отримати за безоплатним номером телефона 0800 0000 837.
Ізраіль
Доступні вакцини:
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 3 тижні);
- Moderna (дві дози з інтервалом у 3 тижні);
- AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 3 тижні).
Іноземці віком від 12 років можуть отримати першу, другу та бустерну дозу через 5 місяців виключно в центрі вакцинації Neve Shaanan в Тель-Авіві, за адресою Хагаліл, 6.
Які документи необхідно мати:
закордонний паспорт.
Як зареєструватися:
Записуватися на вакцинацію попередньо не потрібно. Неповнолітні мають бути у супроводі батьків або мати із собою дозвіл від одного з батьків/опікунів.
Франція
Доступні вакцини:
- Moderna (дві дози з інтервалом у 4 – 7 тижнів, активна через 7 днів після другої дози);
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом в 4 тижні, активна через 7 днів після другої дози);
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом в 3 – 7 тижнів, активна через 7 днів після другої дози);
- Johnson&Johnson (однодозна, активна через 28 днів + друга доза Pfizer чи Moderna через 8 тижнів).
Дозволена (але не обов’язкова) вакцинація дітей з 5 років вакциною Pfizer/BioNTech, призначеною для дітей, (спеціальна доза за згодою лікаря).
Які документи необхідно мати:
- для дорослих – закордонний паспорт та ідентифікаційний код;
- для дитини – свідоцтво про народження, документ одного з батьків, згода батьків, що підписується на місці.
Як зареєструватися:
Записатися на вакцинацію можна на цьому сайті. Додаткова інформація доступна за номером гарячої лінії (працює з 06:00 до 22:00) 0 800 130 000.
Вакцинуйтеся. Бережіть себе та своїх близьких!
Читайте також: Симптом фантомної сирени: що з цим робити
-
16:54На європейських радіостанціях щогодини вмикатимуть українську музику
-
16:32Нас не перемогти! 6-річний хлопчик з Сумщини віддав ЗСУ свій квадрокоптер
-
16:09"Пишаюсь вашим патріотизмом": тренер СК Дніпро-1 зворушив зверненням до українців
-
15:54Рекорд влучності: українські ЗСУ показали, як потрібно користуватися Javelin
-
15:30У Львові виставили порожні дитячі візочки як символ життів 109 дітей, вбитих росіянами
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:18Як захистити свої персональні дані в мережі: прості поради для кожного
-
14:52Співачка Шер готова прихистити у своєму домі українських біженців
-
14:30Символ відродження та перемоги: Go_A презентували новий трек Kalyna
-
14:16Листи від Нацбанку: шахраї вигадали новий спосіб заробляти на українцях
-
13:54Як зрозуміти, що до нервового зриву залишилось недовго: 8 тривожних дзвіночків
-
13:45Ярмоленко після матчу з Севільєю підійшов до українських вболівальників: відео до сліз
-
13:24Кіностудія Paramount зупиняє роботу в РФ, але з одним нюансом
-
13:15Паливо для українців подешевшало: скільки зараз коштують бензин та дизель
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:47Виняток: коли чоловік може виїхати з України під час війни
-
12:17Як підтримати українську армію та біженців: перевірені ресурси
-
11:52Дитячий лікар на війні: з'явився корисний бот для батьків
-
11:19Як евакуювати підприємство зі співробітниками: інструкція для бізнесу
-
10:51Nestle та PepsiCo: які компанії не відмовляються від роботи в Росії
-
10:22"Я не допомагаю": як впоратись з почуттям провини під час війни
-
09:52PayPal повноцінно запрацював Україні: чому це чудові новини
-
09:21Чим зайняти дітей в укритті: 6 ресурсів, про які мають знати батьки
-
08:51Як пережити кризу та зберегти спокій: дієві поради для кожного
-
08:19Сльози – не прояв слабкості: чому плакати корисно
-
15:54Рекорд влучності: українські ЗСУ показали, як потрібно користуватися Javelin
-
13:15Паливо для українців подешевшало: скільки зараз коштують бензин та дизель
-
10:51Nestle та PepsiCo: які компанії не відмовляються від роботи в Росії
-
07:21З яких продуктів краще робити запас в умовах війни: перелік харчів, які майже не псуються
- 17 березня
-
21:19Український дизайнер дистанційно організував потужний показ мод у Берліні
-
18:328-річна дівчинка пожертвувала на армію гроші, які збирала на іграшки
-
15:19Як продовжувати жити в умовах війни: 5 ідей, що допоможуть та вашим близьким
-
12:18Як їхати власним автомобілем в умовах масової евакуації: важливі рекомендації
- 15 березня
-
21:21Мисткиня робить круті колажі з зірками, які підтримують Україну у протистоянні Росії
-
18:45Пісні про перемогу України та смерть Путіна: українська музика, яка стала символом війни
-
15:05Джонсон розкритикував Захід за реакцію на вторгнення РФ в Україну у 2014 році
-
11:55Настя Каменських – "Я – Україна": слухайте чуттєву пісню про війну, яка розчулить кожного
- 14 березня
-
21:50Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 15 березня: графік і маршрути
-
18:34На дорогах України приберуть деякі блокпости та частково спростять процедуру проїзду
-
14:30З'явилися перші знімки острова Зміїний після російського вторгнення
-
12:50Що таке "ядерна валіза" і як вона працює: просте пояснення
- 13 березня
-
20:50"Не твоя війна": Вакарчук заспівав свій хіт біля львівського вокзалу та просльозився
-
17:51Скільки готівки можна зняти у ПриватБанку: ліміти для клієнтів усіх банків
-
12:21Що буде з субсидіями під час війни: пояснення Мінсоцполітики
-
08:15Від першої допомоги і до боротьби з окупантом: корисні чатботи, про які варто знати
- 12 березня
-
21:18Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото
-
17:50Як ефективно користуватися інтернетом під час війни: поради Держспецзв'язку
-
15:20Google додасть сповіщення про повітряну тривогу для українців
-
11:41"У вас колись забирали дім?": ведучий Антон Птушкін записав відео для росіян
- 11 березня
-
22:22"Руський воєнний корабль, іди н***й": круті патріотичні татуювання – приклади, фото