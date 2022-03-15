Як заснути в умовах постійної тривоги: поради психолога

Вторгнення Росії змусило українців постійно перебувати у стані тривоги, але дуже важливо в цей час бути готовим до всього. Тому психологи розповіли, як хоча б трохи відсипатись у такий складний час, щоб зберігати уміння мислити критично.

Триває вже восьмий день вторгнення російських військ на територію України. На жаль, для багатьох ці дні постійно супроводжуються вибухами та звуками сирени. Але й у такій ситуації дуже важливо залишатись у стані приймати рішення та критично мислити. Базовою вимогою для цього є хоча б кілька годин сну на добу, тому психолог Вікторія Горбунова порадила, як постаратись відновити сили в умовах постійного хвилювання та небезпеки життю.

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Як заснути в умовах тривоги:

Обладнайте місце для сну в найбезпечнішому доступному укритті;

Візьміть теплі речі (спальні мішки, ковдри, теплий одяг). Для дітей теж важливо взяти поряд іграшки, тож не забороняйте їм.

Максимальна звукоізоляція.Не ігноруйте беруші, одягайте шапку, зробіть заглиблення з ковдр та одягу.

Обіймайтесь. Це не тільки допоможе зігрітись, а й трохи знизить тривогу, поверне до норми серцебиття. Дітей гладьте по спині, голові, притискайте до себе, заколисуйте, наспівуйте колискові

Обмежте новини. Оберіть два-три джерела, з яких ви будете брати основні новини та перевіряйте інформацію лише у фіксовані проміжки часу.

Використовуйте для сну усі можливі проміжки часу. Намагайтеся заснути не тільки вночі, а в будь-які доступний час упродовж дня.

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